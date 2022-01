144 NYA FALL I LÄNET – SÅ SER DET UT I KOMMUNERNA

Smittspridningen har ökat enormt den senaste tiden i länet. Under vecka två har 2 847 personer bekräftats smittade – den överlägset värsta veckosiffran hittills.

Nu har siffran över antalet coronafall i Kalmar län under vecka 2 ökat till 2 847, vilket är 144 fler än vad Region rapporterade i går. Det framgår av ett utskick med uppgifter som kompletterar uppgifterna på deras hemsida.

Smittade per kommun vecka 2, till och med söndag:

Kalmar 995 (+103 jämfört med i går)

Oskarshamn 431 (+4)

Västervik 250 (+9)

Mönsterås 209 (+3)

Nybro 196 (+13)

Vimmerby 172 (+-0)

Mörbylånga 157 (+4)

Hultsfred 149 (+-0)

Högsby 81 (+-0)

Emmaboda 80 (+1)

Borgholm 67 (+1)

Torsås 56 (+2)

Okänt 4 (+1)

Läget på sjukhus

Fortfarande är det problem med statistiken över antalet smittade på regionens hemsida. Det är anledningen till att siffrorna kommer med ett dygns fördröjning och att regionen kommunicerar dem med media via mail.

Senaste dygnet har antalet som vårdas på något av länets sjukhus minskat med två till 21. Tre intensivvårdas på sjukhus, två av dem i respirator, vilket är en färre i respirator jämfört med i går.

Ytterligare fyra har fått lämna sjukhuset och totalt har 1 235 nu friskförklarats under pandemin, enligt de uppgifter regionen släppte på sin hemsida under måndagen. Två personer har avlidit det senaste dygnet och totalt har 154 gått bort på sjukhus under pandemin.