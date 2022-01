199 NYA FALL I LÄNET – SÅ SER DET UT I KOMMUNERNA

Vecka 2 blev den överlägset värsta veckan hittills i länet med 2 847 nya fall. Nu har en ny vecka påbörjats och den börjar åtminstone lugnare. Hittills har 199 fall konstaterats vecka 3. Det framgår av ett utskick från regionen som ska innehålla korrekta siffror för antal positiva fall.

Kalmar står för en stor majoritet av de nya fallen och i Vimmerby kommun ska det inte finnas något nytt fall.

"Ja, Vimmerby har noll fall utifrån de siffror vi har i dag. Men vi tittar på eventuella fel i statistikverktyget för säkerhets skull", skriver Rolf Asmundsson, pressekreterare vid regionen.

Smittade per kommun vecka 2 och 3, till och med måndag:

Kalmar 1 165 (+170 jämfört med i går)

Oskarshamn 436 (+5)

Västervik 252 (+2)

Mönsterås 216 (+7)

Nybro 203 (+6)

Vimmerby 172 (+-0)

Mörbylånga 161 (+4)

Hultsfred 150 (+1)

Högsby 82 (+1)

Emmaboda 81 (+1)

Borgholm 69 (+2)

Torsås 56 (+-0)

Okänt 4 (+-0)

Läget på sjukhus

Fortfarande är det problem med statistiken över antalet smittade på regionens hemsida. Det är anledningen till att siffrorna kommer med ett dygns fördröjning och att regionen kommunicerar dem med media via mail.

Senaste dygnet har antalet som vårdas på något av länets sjukhus ökat med två till 23. Tre intensivvårdas på sjukhus, två av dem i respirator, vilket är samma antal som i går.

Ytterligare sex har fått lämna sjukhuset och totalt har 1 241 nu friskförklarats under pandemin, enligt de uppgifter regionen släppte på sin hemsida under tisdagen. Inget nytt dödsfall har inträffat det senaste dygnet och totalt har 154 gått bort på sjukhus under pandemin. I går var det två nya dödsfall.