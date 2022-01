NÄSTAN 1 000 NYA FALL – SÅ SER DET UT I KOMMUNERNA

Vecka 2 blev den överlägset värsta veckan hittills i länet med 2 847 nya fall. Nu har en ny vecka påbörjats och den började åtminstone lugnare. I tisdags var det 199 nya fall och på onsdagen rapporterade regionen om hela 1 342 nya fall.

På torsdagen är det 972 nya fall i länet. Totalt 3 257 fall har noterats den här veckan.

– Under helgen är det inte riktigt samma kapacitet, vilket innebär att eftersläpningen blir stor. Nu ligger vi i fas med rapporteringen igen, säger Rolf Asmundsson, pressekreterare vid regionen.

Smittade per kommun under pandemin:

Kalmar 11 303 (+321 jämfört med i går)

Oskarshamn 4 633 (+149)

Västervik 4 561 (+93)

Nybro 2 464 (+65)

Vimmerby 2 264 (+59)

Mönsterås 2 071 (+65)

Mörbylånga 1 963 (+39)

Hultsfred 1 866 (+44)

Emmaboda 1 062 (+39)

Borgholm 814 (+29)

Högsby 801 (+33)

Torsås 757 (+7)

Okänt 2 (+-0)

Senare den här veckan kommer vi börja redovisa antalet fall per kommun de senaste sju dagarna igen. Flera av dagens fall är inte utplacerade på någon av länets kommuner.

Läget på sjukhus

343 220 (+2 844) provtagningar har gjorts i Kalmar län totalt. Av dessa har 36 202 (+972) varit positiva. Andelen positiva är betydligt högre just nu än tidigare under pandemin.

Senaste dygnet har antalet som vårdas på något av länets sjukhus minskat en aning. Totalt får 21 personer (-3) vård på länets sjukhus med covid-19. Tre (-2) intensivvårdas på sjukhus, två av dem i respirator, vilket är en färre än i går.

Ytterligare sex har fått lämna sjukhuset och totalt har 1 251 nu friskförklarats under pandemin, enligt de uppgifter regionen släppte på sin hemsida under torsdagen. Ett nytt dödsfall har inträffat det senaste dygnet och totalt har 155 gått bort på sjukhus under pandemin.