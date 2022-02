645 NYA FALL I LÄNET – KRAFTIG ÖKNING PÅ SJUKHUSEN

Under hela januari har smittspridningen varit på extrema nivåer. Vecka för vecka har nya rekord slagits och vecka fyra landade på drygt 7 000 nya fall och vecka fem var det knappt 7 000 nya fall.

Den här veckan har börjat något lugnare. Under måndagen redovisade regionen 847 nya fall och under tisdagen rörde det sig om 359 nya fall. I går handlade det om 1 253 nya fall. Under torsdagen är det 645 nya fall. I åtanke ska man då också ha att breda den allmänheten inte längre uppmanas att testa sig.

Antalet bekräftade fall under hela pandemin ligger nu på 53 687.

Alla kommuner i Kalmar län har ökningar i antal nya coronafall.

Kommunernas situationer ser ut så här idag:

Kalmar 16 417 (+164 jämfört med i går)

Oskarshamn 6 918 (+67)

Västervik 6 711 (+105)

Nybro 3 859 (+40)

Mörbylånga 3 329 (+44)

Mönsterås 3 152 (+68)

Vimmerby 3 074 (+42)

Hultsfred 2 632 (+20)

Emmaboda 1 755 (+27)

Borgholm 1 390 (+17)

Torsås 1 284 (+28)

Högsby 1 143 (+17)

61 personer vårdas på sjukhus

161 (+-0) personer har avlidit med covid-19 på länets sjukhus.

Antalet covid-patienter på sjukhus har ökat de senaste dagarna och ligger på 61 i nuläget, enligt regionens statistik. Det är tio fler än vad gårdagens statistik redovisade. Två av dem vårdas på intensiven (+-0), varav två i respirator (+-0).

Tolv personer har skrivits ut från sjukhus senaste dygnet och totalt har nu 1 416 blivit utskrivna under pandemin.