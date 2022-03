Nytt toppförtroende för vården i vår del av landet – så bra skötte regionen pandemin

Region Kalmar län placerar sig bland de främsta av landets 21 regioner på nästan samtliga frågor. Allra bäst hamnar regionen när det gäller förtroendet för hälso- och sjukvården som helhet, tillgängligheten till sjukhus och hälsocentraler samt invånarnas uppfattning om man anser sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård man behöver.

På samtliga dessa frågor är regionen bäst i landet.

På andra plats hamnar man när det gäller förtroendet för sjukhusen och hälsocentralerna.

"De starka siffrorna är ingen överraskning, under en lång följd av år har länsborna visat ett stort förtroende för sjukvården i länet", skriver regionen i ett pressmeddelande.

"Glädjande siffror"

Den allra största förbättringen i årets hälso- och sjukvårdsbarometer gäller länsbornas förtroende för regionens e-tjänster på 1177.se.

"Tillsammans med Region Halland och Region Värmland är invånarna i Kalmar län mest positiva i landet till att använda e-tjänsterna för att boka besök, läsa sin journal eller förnya läkemedelsrecept. Andelen positiva i länet har ökat med sju procentenheter på ett år och regionen har gått från en nittonde till tredje plats i landet. Också förtroendet för 1177.se ökar. Region Kalmar län hamnar här på en tredje plats", skriver regionen.

– Inte minst när det gäller e-tjänsterna och förtroendet för 1177.se är det oerhört glädjande siffror. Under pandemin verkar det som om länets invånare på allvar upptäckt e-tjänsternas fördelar. Att ha högt förtroende under normala förhållande är bra, men att få ett så tydligt besked från befolkningen efter en tid som i mycket präglats av en krissituation är unikt, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

"Bevis på fantastiskt arbete"

Andelen positiva till att använda digital teknik för sin vård och behandling har också ökat under det senaste året. De yngre är betydligt mer positiva än de äldre.

76 procent av länsborna uppger att de har förtroende för hur hälso- och sjukvården i regionen hanterat coronapandemin. Det är den fjärde högsta siffran i landet.

– Resultateten i hälso- och sjukvårdsbarometern är ett bevis på det fantastiska arbete som våra medarbetare har gjort under en svår period och fortfarande gör, säger Ingeborg Eriksson.

Drygt tusen personer i länet har svarat på frågorna i barometern under två perioder, dels under våren och dels under hösten.