Fortsatt högt förtroende för vården här – så ser det ut

Invånarna i Kalmar län fortsätter att visa ett stort förtroende för sjukvården här. Under 2024 får regionen höga betyg och placerar sig bland de fyra främsta av de 21 regionerna inom flera områden.

Allra bäst hamnar man när det gäller om invånarna anser att väntetiderna för besök och behandling vid sjukhus och hälsocentraler är rimliga. Där hamnar man etta i landet.

När det gäller tillgång till hälso- och sjukvård plus hur stort förtroende invånarna har för sjukhusen hamnar regionen på plats två. 66 procent av de tillfrågande, nästan två tredjedelar, anser att vården ges på lika villkor. Det är klart över genomsnittet i riket, men en viss minskning jämfört med föregående mätning.

Tidigare har regionen legat under rikssnittet när det gäller andelen som är positiva till att använda 1177:s e-tjänster. Det handlar exempelvis om att boka besök, läsa sin journal eller förnya recept. Vid den här mätningen ökar man något till 78 procent och är nu över snittet.

– Målet är att länets invånare ska känna att våra digitala tjänster är enkla och användarvänliga. Nu tar vi ett litet steg i rätt riktning i den här mätningen men regionen behöver fortsätta jobba tålmodigt och långsiktigt för att komma dit vi vill, säger Ingeborg Eriksson.

"Vi är väldigt glada"

Drygt hälften är positiva till möjligheten att kunna vårdas hemma med stöd av digital teknik, vilket är en minskning med några procentenheter jämfört med senaste mätningen.

Regionmajoriteten gläds förstås över de nya siffrorna.

– Vi är väldigt glada över att invånarna visar ett så starkt förtroende för sjukvården i vår region. Det här är ett resultat av det fantastiska arbete våra medarbetare gör varje dag. Det är deras insatser som möjliggör att vi kan hålla en så hög kvalitet i vården, och vi kommer fortsätta arbeta för att vården ska vara trygg, nära och tillgänglig för alla, säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande.

Totalt 1 000 personer över 18 år har svarat i länet på frågorna i Hälso- och sjukvårdsbarometern under två perioder, dels under våren, dels under hösten.