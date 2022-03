EXTRA: VIMMERBYTJEJ – OCH ABBA NOMINERADE TILL BLYTUNGT MUSIKPRIS

Beskrivningen av låtskrivarparet:

Låtskrivarparet Julia Karlsson och Anton Rundberg stod bakom en av världens största hits under 2021: ”The Business” med den nederländske DJ:n och artisten Tiësto. Den Grammy-nominerade låten närmar sig i dag 800 miljoner strömningar bara på Spotify. Låten understryker hur duon med ursprung i Vimmerby (Julia) respektive Lidköping (Anton) följer en rakt uppåtgående karriärkurva efter att först ha börjat samarbeta på utbildningen Musikmakarna i Örnsköldsvik. 2015 fick Karlsson & Rundberg ett första branscherkännande när de blev årets nykomlingar vid priset Denniz Pop Awards, mycket på grund av att de varit medkompositörer till svenska Galantis Grammy-nominerade världshit ”Runaway (U&I)” från året innan. Senare har Karlsson & Rundberg, med bas i Stockholm respektive Los Angeles, nått ut brett globalt med bland andra produktionerna ”On My Way” åt Alan Walker & Sabrina Carpenter samt ”Party For One” med Carly Rae Jepsen. Den amerikanska musiktidningen Billboard listade 2021 den svenska duon som världens tredje bästa låtskrivare i genren dance/electronica.

Källa: Utrikesdepartementet