Julia Karlsson om upplevelsen på Grammygalan – låten har streamats 811 miljoner gånger

Julia Karlsson och Anton Rundberg ligger tillsammans med James Bell bakom den nederländske DJ:n Tiëstos brakhit ”The Business”, som var nominerad till en Grammy i kategorin Best Dance/Electronic Recording. Foto: Dan Karlström

Julia Karlsson, som numera bor i Stockholm, kan inte annat än erkänna att visst sved det, att inte vinna det prestigefyllda priset Grammy Award. Tillsammans med Anton Rundberg och James Bell ligger hon bakom den nederländske DJ:n Tiëstos hit ”The Business”, som var nominerad i kategorin Best Dance Electronic Recording. Vann gjorde istället Rüfüs Du Sol med "Alive".

Tävlingsmänniskor som de är, både hon och Anton, så blev de självklart jättebesvikna.

– Men, tillägger hon snabbt, det finns ingen anledning att deppa, det är så stort för mig och Anton att få ha varit nominerade och att få uppleva det här. Nu är vi väldigt peppade på att skriva mer musik och kanske får vi uppleva detta igen någon gång.

Hur kände du när era namn lästes upp bland de nominerade och sekunderna innan vinnaren avslöjades?

– Väldigt nervöst! Det har ju gått ett halvår nu sedan vi fick veta att vi var nominerade, så man har hunnit bygga upp mycket nervositet och förväntningar.

”Det var mäktigt”

Det blev en glittersprakande kväll bland alla musikkollegor världen över. Men Julia Karlsson är som alltid ödmjuk i sin framtoning och väljer att hålla en låg profil, trots att hon fått den äran att vara med en kväll som denna, när framstående prestationer inom musikbranschen lyfts fram och hyllas med priset i form av en förgylld miniatyr av en trattgrammofon.

– Det finns så mycket att berätta om galan i sin helhet men det som var mest intressant för mig var nog att få se en så stor produktion på nära håll, och årets gala var verkligen bra. Många fantastiska framträdanden och snygga scenshower. Det var mäktigt att se så många stora artister uppträda under en och samma kväll, säger Julia Karlsson, som är fortsatt kvar i Las Vegas.

Vad tänker du annars kring att en tjej från Vimmerby når sådana framgångar att hon får vara med om en Grammygala och får röra sig i de här kretsarna?

– Jag hoppas det inspirerar andra. Det sägs att jag är den första kvinnliga producenten att bli nominerad i Grammys dansmusik-kategori och det hoppas jag ger självförtroende hos andra tjejer till att börja producera musik, säger Julia Karlsson vars ”The business” har streamats 811 miljoner gånger på Spotify vid det här laget – mäktigt.

Vem tycker du var mest välförtjänt sitt pris?

– Jag tycker det var kul att Jon Batiste vann fem Grammys. Sedan var Silk Sonics ”Leave the door open” en mycket värdig vinnare av ”song of the year”. Jag trodde dock Olivia Rodrigo skulle vinna fler Grammys med tanke på hennes galna raketkarriär och hela sju nomineringar.

Vad har ni själva fått för reaktioner innan och efter från folk som hejat på er och tyckt att ni varit välförtjänta att vinna?

– Jag är verkligen så tacksam och rörd över all support och kärlek från vänner och familj, men också från människor jag aldrig träffat som hört av sig. Det värmer verkligen.