Fortfarande oklart när fler flyktingar kommer till Vimmerby: "Kan vara ett till två dygns varsel"

Kriget i Ukraina har nu pågått i nästan en månad och antalet flyktingar till Sverige från Ukraina ökar för varje dag. Vimmerby kommuner håller just nu på att iordningsställa det stora lägenhetshuset i Storebro.

Men ännu har man inte fått något besked från Migrationsverket om hur många flyktingar som kommer att komma.

– Nej, vi har inte fått något besked. Det är bara en kommun i länet som fått tilldelning, men även när vi är upplagda hos Migrationsverket vet vi inte om eller när vi får det. Det beror på tilldelningen från Migrationsverket och anvisningen kan ske på ett till två dygns varsel. Vi kan bara förbereda oss så gott det går, säger Håkan Westerback, säkerhetssamordnare och del av krislogistikgruppen.

Under onsdagen ska kommunen rapportera in till Länsstyrelsen om vilka boendeplatser man har.

– Det är en uppdatering på första inventeringen och den kommer gå till Migrationsverket i morgon. Då kommer vårt boende i Storebro vara infört hos dem. Hultsfred hade ju platser redan i den första inventeringen att tillgå, men har fortfarande inget hört.

"Har säkrat upp"

I ett första läge kommer Vimmerby kommun rapportera in 50 boendeplatser i Storebro. Utöver det har kommunen upphandlat akutboenden med Vimmerby camping, Vimmerby stadshotell och Fredensborgs herrgård.

– Det är de platser vi har att tillgå nu. Det är Storebro vi kommer rapportera in och sedan har vi säkrat upp med de här andra akuta boendeplatserna, om det kommer någon som behöver tak över huvudet väldigt snabbt. Vi kommer även kunna rapportera in platser vi kan ha klara längre fram, men det är 50 platser vi rapporterar in nu.

För kommunens del är det fortfarande mycket som är ovisst.

– Vi jobbar så hårt vi kan för att förbereda oss den dagen det kommer. Det är extremt många frågor att lösa kring skolgång, förskola och så vidare. Det är mycket som ska klaffa.

"Helt underbart"

Migrationsverket kommer med en ny lägesbild under onsdagen, men den senaste siffran är att drygt 16 000 ukrainska flyktingar sökt sig till vårt land.

– De har ju släppt sin e-tjänst för registrering nu, vilket kommer underlätta. Man måste givetvis ta sig till ett av Migrationsverkets kontor för fotografering och fingeravtryck, men nu kan man göra de första stegen i registreringen via e-tjänsten. Det kommer hjälpa den flaskhals registreringen har blivit.

Hur ser du på all hjälp kommunen fått i Storebro?

– Det är helt underbart. Krislogistikgruppen roddar med det här, men det är fantastiskt med alla privata initiativ som ställer upp. Vi har fått ett fantastiskt gensvar och vår driftavdelning jobbar i princip skift ihop med föreningen. Det läggs oerhörda resurser på att få det här färdigt och för att stå rustade när folk kommer hit. Det känns fantastiskt bra.