KONDITORI TVINGAS HÅLLA STÄNGT EFTER SVÅR VATTENLÄCKA

I samband med måndagens regnande började det läcka från taket i Coop-huset där Apotek Hjärtat och Konditori Paris är hyresgäster, utöver själva Coop.

Omfattningen hos konditoriet är så stor att man tvingades stänga.

– Ja, det läcker jättemycket vatten från taket, säger ägaren Wael al-Tamer, som tvingats ställa ut hinkar i lokalen.

Hur påverkar det här er verksamhet?

– Vi kan inte ha öppet förrän fastighetsägaren varit här och ett byggföretag fixat det.

Hur länge befarar du att ni kan behöva hålla stängt?

– Det ska ju regna hela veckan, när de fixat det så öppnar vi igen, säger Wael al-Tamer.

Har hinkar utställda

Sara Green som är butikschef på Coop kan bekräfta att också de har problem med vattenläcka. Det har man haft en tid, men att det varit lugnt en period, som följd av gynnsamt väder.

– Men så räckte det med en dag, så började det droppa igen, säger hon.

Hur omfattande är läckan i den delen Coop hyr?

– Det är lokaliserat till ett ställe just nu, i förbutikens lager. Så för tillfället stör det inte i själva butiken. Vi kan däremot inte ha saker stående just där, utan vi har fått plocka undan paket och annat som vi brukar ha där. Som tur var ställer vi inget längst bort, om det inte är helt fullt och det var det inte just nu, så vi kunde flytta om lite.

Hur påverkar det er verksamhet?

– Klart att det blir extra jobb, vi kan ju inte ha grejer där det läcker in. Vi kör en nödlösning och har spann stående som samlar upp vattnet. Det droppar regelbundet.

Precis när Sara Green skulle gå hem för dagen kom ett takläggningsföretag som skulle kika på det och återkoppla till henne.

– Jag har inte hört något så här långt. Vi får bara hoppas att det inte blir skyfall, utan att problemet får en lösning innan regnet tilltar.

"Ber om ursäkt"

Fastighetsägare sedan 1,5 år tillbaka är Vanadis Fastigheter AB med säte i Stockholm.

Ägarna har inte gått att nå, men i ett mail har de låtit hälsa hyresgästerna följande under dagen:

– Vi är medvetna om att det kommer in vatten i lokalen och vi försöker verkligen få ut entreprenören som kollar på det.

– Vi ber så mycket om ursäkt att det ställer till problem för din verksamhet och vi ska åtgärda det så fort vi bara kan.