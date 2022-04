Hugo samlade in 10 000 kronor till barn som flyr kriget

Hugo Thalin nådde sitt mål med att samla in 10 000 kronor till förmån för barn som flyr kriget i Ukraina. Foto: Privat

Tioårige Hugo Thalin nådde sitt mål om att samla in 10 000 kronor till förmån för barn som flyr kriget i Ukraina. – Det känns bra att få hjälpa så många personer, säger han.

Hugo Thalin lyckades samla in 10 001 kronor till behövande i Ukraina genom att sälja pärlplattor. Pengarna från insamlingen fördes över till Unicef i slutet av mars med tanke på att det var en stiftelse som dubblerade pengarna som kom in under mars månad.

– Jag satte 10 000 kronor som mål och det nådde jag. Det känns jättebra, jag är väldigt glad och stolt, säger Hugo Thalin.

Hugos mamma Anna Thalin riktar ett stort tack till alla som har bidragit till insamlingen och är överväldigad för alla personers engagemang.

– Det känns helt otroligt att han lyckades med målet att samla in 10 000 kronor. Många har varit med och bidragit utan att de har köpt pärlplattor, säger Anna Thalin.

Rysslands invasion av Ukraina fick Hugo Thalin att starta en egen insamling med försäljning av egentillverkade pärlplattor i närheten av torget i Vimmerby vid flera tillfällen.

– Hugo är omtänksam och tänker mycket på det som händer i Ukraina och alla barn som är på flykt. Han har velat hjälpa dem på något sätt och har jobbat med insamlingen på lediga stunder. Han har varit på torget många eftermiddagar och även på helgerna säger Anna Thalin.

Hugo tycker att det är viktigt att hjälpa andra och har sedan barnsben gillat att pärla pärlplattor.

– Det har gått bra när jag har sålt pärlplattor på torget. Vissa låtsas inte lyssna, vissa går förbi och tittar ner i telefonen och vissa engagerar sig jättemycket. Vi får se hur mycket det blir framöver. Jag jobbar som barnskådespelare på Astrid Lindgrens Värld nu, säger Hugo Thalin.