ALV:s vd om kravet på 52 miljoner: "Får inte gå förbi när en myndighet utövar sin makt felaktigt"

"Klart vi tror vi får rätt, annars skulle vi inte lagt ner jobbet på det, för det ska man ha respekt för – det är inget litet jobb vi lagt ner", kommenterar ALV:s vd Jocke Johansson beslutet att lämna in en ansökan om skadestånd på 52 miljoner kronor till polisen. Foto: Arkivbild

Astrid Lindgrens Värld stämmer polisen. Idag lämnas en ansökan om skadestånd på 52 miljoner kronor in till JK, Justitiekanslern. – Det får bara inte gå förbi tycker vi, när en myndighet utöver sin makt felaktigt, säger vd Jocke Johansson.

Anledningen är att polisen tvingade ALV att stänga ner sommaren 2020 till följd av pandemin, en nyhet som TT var först med.

– Vi kunde bara ha öppet i några dagar, sedan tvingade polisen oss att stänga igen, säger Jocke Johansson.

Så under torsdagen kommer ett skadestånd på 52 miljoner kronor att lämnas in till JK, via företagets ombud.

– Det är på grund av att polisen gjorde fel när de sa att vi inte kunde ha öppet med de restriktionen som då gällde, det vill säga de räknade samman alla sammankomster till en gemensam, även om vi höll begränsningen på 50 vid respektive sagomiljö, förklarar Jocke Johansson.

– Vilket Förvaltningsrätten slog fast i december var ett felaktigt beslut av polisen, tillägger han.

Vad har ni grundat summan 52 miljoner kronor på?

– Vi har gjort en noggrann och ärlig uträkning utifrån hur många gäster vi då hade kunnat ha och som vi hade tänkt ha i parken med den begränsning som då gällde med 50 gäster på varje föreställning, gjort en uträkning på det och kommit fram till att vårt tapp den sommaren på grund av polisens felaktiga beslut så är skadan 52 miljoner kronor för oss. Det är den intäkt vi skulle haft under sommaren, säger Jocke Johansson.

Ett normalår omsätter ALV över 200 miljoner kronor numera, så Jocke understryker att det är en mycket ärlig och i underkant uträknat enligt deras bild av det hela.

– Det får bara inte gå förbi tycker vi, när en myndighet utöver sin makt felaktigt.

I sin ansökan skriver ALV att "Polismyndigheten har genom fel och försummelse vid myndighetsutövning åsamkat den rena förmögenhetsskada för vilken ersättning begärs", uppger TT.

Hur länge har ni arbetat med den här skadeståndsansökan?

– Ända sedan polisen sökte och fick tag i mig, den 10 juni 2020. Sedan dess har vi jobbat med våra juridiska experter i den här frågan, då jag motsatte mig polisens bedömning direkt. Och framtagandet av skadeståndsberäkningen har vi jobbat med sedan december 2020, säger han och fortsätter.

– Man kan tycka att det kunde gått snabbare, men i uträkningen var det bra också för oss att ha ett år efter 2020, för att kunna visa att vår beräkning var saklig och skälig. Nu har vi 2019 och 2021, då det faktiskt var begränsningar då också, att jämföra med.

Vad gör du för bedömning, att ni får rätt i processen?

– Klart vi tror vi får rätt, annars skulle vi inte lagt ner jobbet på det, för det ska man ha respekt för – det är inget litet jobb vi lagt ner. Eftersom vi är så övertygade om att det är skadeståndspliktigt när en myndighet gör fel och försummelse, så är det vår uppfattning att vi är skadeståndsberättigade.

Skulle Justitiekanslern avslå ansökan uppger Jocke Johansson att man inte nöjer sig här, utan att man kommer ta fallet vidare till allmän domstol.

– Då är processen att det börjar i tingsrätt. Det går enligt den gång det ska gå. Men felet har ju också slagits fast av Förvaltningsrätten, så vi har goda förhoppningar att JK delar vår bedömning.