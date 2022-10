Klart: Här är Musikhjälpens tema

Musikhjälpen samlade in 54 306 748 kronor och slog rekord i engagemang i fjol. Nu står det klart att årets tema är: För en tryggare barndom på flykt från krig. Foto: SVT

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR uppskattas runt 42 miljoner barn och unga befinna sig på flykt undan krig och konflikter.

Kriget i Ukraina är den snabbast växande flyktingkatastrofen sedan andra världskriget och tvingade två tredjedelar av landets barn på flykt i våras. Samtidigt fortsätter redan pågående konflikter, bland annat kriget i Syrien som elva år in är en av världens största flyktingkatastrofer, skriver Musikhjälpen på sin hemsida.

Temat bestämt

När Musikhjälpen sänds i SVT och P3 samlas pengarna in under temat ”För en tryggare barndom på flykt från krig” för att öka tryggheten och förbättra tillvaron för barn och unga under 18 år som lever i pågående flyktsituationer runtom i världen.

Sändningen pågår den 12-18 december och i år ställs den välbekanta glasburen med studio, scen och sovplatser för programledarna på Kungstorget i Göteborg.