Snöfall på ingång – gul varning utfärdad under onsdagen

SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall över stora delar av inre Götaland under onsdagen.

SMHI skriver på sin hemsida att ett nederbördsområde drar in över Götaland under natten mot onsdag. Det rör sig initialt om regn för att snabbt gå över i snöfall. Det väntas falla fem-tio centimeter snö och snöfallet drar vidare norrut under onsdagseftermiddagen.

Varningen rör stora delar av Jönköpings län och Kronobergs län samt västligaste Kalmar län och sydostligaste Västra Götalands län. Tidsramen för varningen är klockan 7.00 till 16.00 i morgon.

Snöfallet kan leda till trafikproblem och störningar i elförsörjningen.

”Det är osäkert var de största mängderna hamnar och hur snabbt övergången mellan nederbördsformerna sker”, skriver SMHI på sin hemsida.