Meteorolog om norrskenet: "Ovanligt" – kan bli ny chans ikväll

Att få se norrsken i våra trakter, likt det som syntes på söndagskvällen, är ovanligt enligt meteorolog Sverker Hellström på SMHI i Norrköping. – Sådana kan man få se någon gång per år om man har tur, annars är det nog ovanligare än så.

Flera läsare hörde av sig till vår tidning på söndagskvällen med bilder på vackra norrsken de sett över bland annat Rumskulla, Hultsfred och Blekhem utanför Västervik.

Ord som magiskt användes av Emilie Strid från Frödinge, som upptäckte det sagolika himlafenomenet. Ronja Johansson från Mariannelund berättar på vår Facebooksida att himlen dansade en bra stund och för Inga-Maj Axelsson var det inte första gången, utan hon såg norrsken också i mars 2017.

­– Det är inte så vanligt att man ser norrsken här utan det händer kanske en-två gånger per år. Den vanligaste typen av norrsken här i våra sydligare breddgrader är att man ser en norrskensbåge – ett grönt ljus mot den norra delen av horisonten. De mer spektakulära norrskenen, de är inte så vanliga i södra Sverige, utan då bör man upp till nordliga breddgrader, säger Sverker Hellström.

”Ser ut att vara rätt kraftigt”

Enligt Sverker Hellström handlar det också om hur noggrant man tittar och hur man bor.

– Bor man ute på landet, så man inte har en massa störande gatlyktor, och man ofta tittar mot himlen kvällar och nätter, då kan man få se det. Men är man inte alls uppmärksam, då kan det vara att man aldrig ser det, tillägger han.

Sverker Hellström tar en titt på vår sajt, för att se de bilder på norrsken våra läsare delade med sig av.

– Det är absolut norrsken. Det ser ut att vara rätt kraftigt också och mot nordhimlen, med en båge mot horisonten. Sådana kan man som sagt få se någon gång per år i era trakter om man har tur, annars är det nog ovanligare än så.

Kan få en ny chans redan ikväll

Missade du norrskenet på söndagskvällen så kan det komma en ny chans. Vad Sverker Hellström kan se på prognoserna kan det finnas möjlighet också den kommande natten – och kanske även mitt i veckan.

– Om man vill ha ett tillfälle då det är lite större sannolikhet, då tror jag det är ganska bra just nu. Men det är ingen garanti, skyndar han sig att tillägga. Det kan ju vara så att det bara var den här natten och så blir det inget mer.

– Det förutsätter förstås att det blir klart väder och inte några moln i vägen. Men det ser faktiskt ut att kunna vara goda möjligheter att det kan bli molnfritt också, och då kan man få se norrsken även i era trakter.

Vad är det som krävs för att det ska bli norrsken?

– Så här långt söder ut ska solen vara inne i ett ganska aktivt skede, så det sänds ut mycket laddade partiklar från solen. Det är det som skapar norrsken, när de träder in i vår atmosfär. Och just nu är solen lite aktivare, så att vi på det sättet har större sannolikhet att få se norrsken just nu. Så har det varit norrsken en natt, är sannolikheten lite högre att det kan bli även nästa natt, för då är solen i ett aktivt skede. Det är dock inget som varar speciellt länge, utan på sin höjd ett par nätter.

Har du själv haft förmånen att få se norrsken?

– Ja, jag har själv sett norrsken här i Norrköping.