Med ny styrelse ska kommunens personalklubb få fler medlemmar

Av kommunens drygt 1 580 tillsvidareanställda är drygt 200 medlemmar i Personalklubben Ekorren. Det är en personalklubb för kommunens anställda som nu – med en helt ny styrelse – vill öka intresset och engagemanget.

– Vi försöker få fler medlemmar till vår förening och för att få det så behöver vi komma ut och synas, säger Ann-Kristin Nilsson i samband med att den nya styrelsen haft sitt första möte.

Ett medlemskap betalas en gång om året och klubben försöker anordna minst en aktivitet under våren och hösten.

– Vi vill gärna få till fler aktiviteter, men då behövs det också att vi blir fler medlemmar.

Ordnar aktiviteter

Micaela Pettersson är den mest rutinerade i styrelsen. Hon har varit med i tre år och är nu kassör i styrelsen.

– Jag kom in under pandemin och under de första två åren kunde vi inte göra någonting. Första aktiviteten efter pandemin var en räkfrossa på Björkbacken. Vi bokade upp hela och då kom det nästan 100 stycken. Då fick vi också en del nya medlemmar, säger hon.

Andra aktiviteter har varit bussresor till både Göteborg och Stockholm.

– Vi har också haft korvgrillning vid Nossen och grillbuffér och sådant.

Varför är det viktigt med en personalklubb?

– Det är svårt att säga, men det är mer att det bör finnas en personalklubb där man kan mötas och träffas. Tanken är ju att det här inte bara ska vara för vården, utan det ska vara för alla anställda. Vi har chefer, lärare, städerskor och kostpersonal. Alla ska kunna vara med och det ska inte finnas något vi och dem, säger Ann-Kristin Nilsson.

Vill nå ut mer

En vanlig missuppfattning är att man måste vara med i ett fack, tror den nya styrelsen.

– Det har inget med varandra att göra, så det behöver man inte tro.

Hur ser förhållandet ut mellan de olika verksamheterna i kommunen?

– Det är fler inom vård, omsorg och kost just nu, men det beror nog på att många inte vet om att vi finns. Nu hoppas vi att fler ska få veta att personalklubben finns, säger Therese Nilsson.

Hur ska man få andra grupper inom kommunen att vara med?

– Vi har en sida på sociala medier där vi ska försöka vara mer aktiva och aktuella. Vi ska också göra broschyrer och lägga ut runt om på verksamheterna.

Har ni något mål nu när ni är en ny styrelse?

– Det har vi inte satt upp, men vi vill nå ut till så många som möjligt. Vi hoppas att man påminner varandra och att vi får ringar på vatten-effekt.