Ordnade ritt för psykisk ohälsa – så mycket pengar kom in till fonden

Ritten arrangerades av Erika Lindahl, som hade bra hjälp av bonusdottern Freja som skötte det praktiska under dagen. Foto: Emmelie Wallmark

Lisa Svensson på hästen Spira var en av dem som deltog i lördagens ritt för att samla in pengar till förmån för de med psykisk ohälsa. Foto: Emelie Wallmark

Erika Lindahl kopplade ihop sina tidigare problem med psykisk ohälsa, erfarenheter från jobbet och sitt stora hästintresse. Resultatet blev en ritt för psykisk ohälsa för att samla in pengar till fonden.

Det här är en idé som fått växa sig allt starkare hos Erika Lindahl från Sevedstorp. På lördagen var det dags att genomföra den nio kilometer långa ritten – där det tydliga budskapet var att uppmärksamma problematiken med psykisk ohälsa.

– Jag själv och många i min närhet har tidigare lidit av psykisk ohälsa på olika sätt. Det är en väldigt växande folksjukdom där vem som helst kan drabbas, det finns var som helst. Så jag kände att jag vill vara med och bidra med det jag kan.

En angelägenhet för familjen

Valet föll på att koppla samman det stora hästintresset med egna erfarenheter av både psykisk ohälsa och jobbet inom Vimmerby kommun.

– Jag har hört talas om att det finns marathonlopp, där det samlar in pengar till cancerfonden och så vidare, så mitt val blev att samla in pengar till fonden för psykisk hälsa, som jag även haft mailkontakt med och berättat om initiativet, säger Erika Lindahl vars sambo gjorde skyltarna som behövdes för att visa vägen, pappan diplomen till deltagarna och bonusdottern Freja hjälpte till med det praktiska under dagen.

”Är jättenöjd”

Utöver Erika Lindahl själv deltog tre ryttare och tre som valde att gå sträckan, då de inte hade tillgång till häst. Även intresserade från Kalmar hörde av sig.

– De valde att rida i Kalmar och swisha, så de deltog på distans. Det lärde jag mig av, att man kan marknadsföra det så, för att göra det lite lättare för de som bor en bit bort. Jag hade också fått klartecken av markägarna i Sevedstorp, att ritten fick genomföras på deras marker, och de bidrog också till insamlingen, säger Erika Lindahl tacksamt.

Sammanlagt kom det in 1 500 kronor till fonden.

– Det är jag jättenöjd med. Verkligen!

Kan det bli en fortsättning på arrangemanget?

– Ja, med tanke på hur lyckat det blev kan det bli en ritt förhoppningsvis redan i höst, säger Erika Lindahl. Jag märkte att intresset var större, så vi hade kunnat vara fler ryttare men det blev en del avhopp på grund av att hästarna behöver vara vaccinerade. Jag tar den här första ritten som en liten prövning, så hoppas jag att det blir fler deltagare nästa gång.