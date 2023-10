Matförgiftningarna tillbaka på högre nivåer igen – det toppar listan

Färre restaurangbesök, avstånd och handtvätt lyckades halvera antalet matförgiftningar under coronapandemin. Men nu är antalet sjuka tillbaka på samma nivåer som tidigare. Det visar Livsmedelsverkets stora genomgång.

Under förra året rapporterades det in drygt 2 200 matförgiftningsfall till de kommunala kontrollmyndigheterna. De livsmedelskategorier som var kopplade till flest sjukdomsfall är grönsaker och livsmedel från buffé.

Även om mörkertalet är stort är det tydligt att antalet matförgiftningar nu ökat till tidigare nivåer igen efter att ha sjunkit under coronapandemins första år. Då avstod många från att gå på restaurang samtidigt som fler tvättade händerna mer noggrant och höll avstånd till andra.

– Även om det är flera saker som ligger bakom att antalet matförgiftningar ökat, pekar det här på hur stor effekt det har att tvätta händerna ofta och noga, säger Jonas Toljander, som är risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket.

Rapporteringen har ökat

Jonas Toljander vill också uppmuntra fler till att anmäla till sin kommun när de misstänker att de blivit matförgiftade. På så sätt kan man försöka hitta smittkällan och därmed förhindra att fler drabbas.

– Rapporteringen har ökat, men det är fortfarande få som gör en anmälan vid misstänkt matförgiftning.

Grönsaker i olika former var den livsmedelskategori som ledde till flest matförgiftningar under året. Orsaken var att det funnits salmonella och cryptosporidier på grönsakerna. Efter det kommer livsmedelskategorin mat från buffé. För grönsaker rörde det sig om 263 inrapporterade fall medan det för buffématen var 236 fall.

– Det här visar att det är viktigt att ha god hygien i köket. För bufféer är det viktigt att varm mat hålls tillräckligt varm och kall mat tillräckligt kall, säger Jonas Toljander.

Sex personer dog

Under 2022 inleddes också två större utbrott som fortsatte in på 2023. I det ena fallet var det ett salmonellautbrott, där ett företag fått in salmonella i lokalerna. Konsekvenserna har blivit stora och företaget får fortfarande inte sälja råa ägg till konsumenter.

I det andra fallet har ett företag som tillverkar och säljer olika sorters rökt och gravad lax fått in listeria i sina lokaler. Sex personer dog i samband med en listeriainfektion. Det går inte att veta att det var just listeriainfektionen som var orsaken till dödsfallen.

"Det beror på att många som drabbas av listera har svåra sjukdomar sedan tidigare", skriver Livsmedelsverket.