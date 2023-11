Familjens tacksamhet: ”Det värmer enormt i våra hjärtan”

"Noel fyllde fyra år i somras. I slutet av augusti började vi märka symptom som inte blev bättre. Trött, blek, magont och ville inte leka som han brukar. 4 september lämnade han blodprov på vårdcentralen. Samma eftermiddag lades vi in på Universitetetssjukhuset i Linköping och dagen efter fick Noel sin diagnos konstaterad, leukemi (ALL). Ytterligare en dag senare fick han sin första dos cytostatika in i blodet.

Behandlingstiden är lång, det kan ta 2,5 år. Det sägs att första halvåret är mest intensiv. Vi kan vara hemma väldigt mycket, cytostatika ges på sjukhuset i Linköping över dagen. Senaste månaden har vi åkt dit 4 gånger i veckan.

Den dagen när vi fick åka in till sjukhuset rasade vår värld, den vändes helt upp och ner. Sjukdomen som "händer andra" hade precis hänt oss. När man har ett allvarligt sjukt barn får båda föräldrarna vara hemma samtidigt. Såklart påverkas ekonomin till det sämre. Det går inte riktigt beskriva känslan av glädje, tacksamhet och uppskattning när två av våra närmsta vänner kommer hem till oss en lördagskväll och överlämnar plakatet från Vår Stora Dag. Deras initiativ att tillsammans med sponsorer bidra till något så meningsfullt för drabbade familjer, för oss! Det värmer enormt i våra hjärtan! Pengarna kommer att gå till en resa med bad och värme framöver, när behandlingen har lättat och Noel mår bättre. Tack!

Viktoria och Samuel Elebring"

