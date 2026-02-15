Noel har friskförklarats från leukemin – nu får Carita alla barn att samlas

Carita Thörn kommer samla alla de barn som fått sina önskedagar uppfyllda vid loppisen den 22 februari. Foto: Arkivbild

Fyraårige Noel var den första som fick en egen önskedag när Carita Thörn drog igång projektet Vår stora dag lokalt. Nu är han friskförklarad från sin leukemi och den 22 februari samlas alla barn som fått sina önskedrömmar förverkligade.

Det var under 2023 som Carita Thörn tillsammans med ett antal medarbetare drog igång projektet Vår stora dag. Den allra första som fick hjälp genom projektet var då fyraårige Noel Elebring.

Familjen Elebring, bördig från Vimmerby, hade då fått mardrömsbeskedet att sonen Noel diagnostiserats med leukemi. Pengarna gick till en resa till värmen för familjen.

Sedan dess har väldigt många barn fått sina önskedagar uppfyllda tack vare Vår stora dag. Nu har Carita Thörn lyckats få till att samtliga kommer till loppisen i Folkets Park i Vimmerby den 22 februari.

– Jag har bjudit in alla barn som fått önskedagar och även de två som står på tur till loppisen i parken. Vi ska bjuda dem på fika och de ska få berätta om sina önskedagar. Några av barnen har jag själv inte träffat tidigare, utan jag har bara haft kontakt med föräldrarna. Så det ska bli väldigt roligt, säger Carita Thörn.

"Liten kämpe"

Ett väldigt glädjande besked är att Noel, det allra första barnet som fick en önskedag uppfylld, har blivit friskförklarad från sin leukemi.

– Det var tack vare Noel vi började med detta och om det är möjligt så kommer han hit. Det ska bli jättekul att få träffa honom. Han är en liten kämpe, säger Carita.

Totalt är det nio barn som har fått sina önskedagar och två som ska få.

– Så det är elva totalt. Nyligen var en liten tjej i Linköping med sina föräldrar, gick på bio och hade det mysigt. Ett annat barn ska få åka till Kolmården, men vill åka lite längre fram. Ett annat barn som har Downs syndrom vill åka och bada och ska få göra det. Så det är tre än så länge i år kan man säga. I december fick ett barn ett årskort på Astrid Lindgrens Värld med sin mamma.

Carita Thörn är glad över att det är en så stor variation på önskningarna.

– Det är allt från hockey till bad och till Kolmården. Någon vill vara ensam med en förälder en helg. Det är väldigt stor variation på det.

"Kommer kännas mäktigt"

Att få träffa alla samlat den 22 februari ser Carita Thörn verkligen fram emot.

– Det kommer kännas mäktigt. Det är ju vi – alla i mitt team – som har fixat det här och som kommer vara med. Det ska bli så himla kul att träffa barnen. De kanske blir lite blyga, men det är bara roligt att få träffa dem och föräldrarna och höra vad de tycker. Det kommer också komma många som varit med och skänkt både pengar och gåvor, så det blir ett speciellt tillfälle. Det kommer bli en lite större grej av det, eftersom det är så otroligt många som är med och skänker vinster till lotteriet.

Hur ser det ut med förberedelserna inför loppisen?

– Vi har full koll. Det är så smidigt i Folkets Park och det är jättebra. Vi får bra hjälp med bord och vi har mycket stöd från andra också. Mitt barnbarn och hans EPA-killar är med och hjälper till. De är väldigt duktiga, det är inte bara bus, säger Carita Thörn.

Hon är verkligen taggad inför det som väntar.

– Det ska bli jätteskoj och jag ser fram emot det. Det är lite styr med att få ihop allt, men det känns jättebra och jag har väldigt bra tjejer och killar runt omkring som hjälper till och familjen ställer upp till 100 procent. Vi får se hur länge vi orkar dock, vi fyller 70 nu i år.