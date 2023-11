Klart med fortsättning för ny kurs – ”Känns så meningsfullt”

Odlingsprofilen Hillevi Hemfrid har basat för kursen Odling som livsstil vid Gamleby Folkhögskola under flera år. I år ges den även ut på systerskolan i Vimmerby och den första gruppen har nu en knapp månad kvar på sin studietid. – Jag är jätteglad för att ge den här kursen i Vimmerby nu också, säger Hillevi Hemfrid.

Hemfrid beskriver intresset för kursen som stort och nu står det klart att den kommer att ges i Vimmerby även 2024. Kursen är ettårig på kvartsfart med totalt elva träffar. Mycket av studierna och praktiska moment görs i hemmiljön.

– Det är en ganska bred kurs. Odling är kärnan, men det är också satt i sitt sammanhang. Att kunna odla en del av sin mat är ett jätteviktigt steg för ökad hållbarhet och resiliens, förutom att det är både roligt och avkopplande med trädgårdsarbete. Samtidigt kan odling ge ett nytt perspektiv på livet. Det är en kurs i odling, men också en kurs i systemsyn, resurstänkande och design.

”Har betydelse för det globala”

Hemfrid drivs av att koppla samman den småskaliga odlingen med de globala utmaningarna.

– Alla som har en egen trädgård har en fantastiskt potential att göra ett positivt bidrag. Den glada nyheten är att det går att odla så att vi gynnar biologisk mångfald och förbättrar jordens bördighet. Rätt odlingsåtgärder kan bidra till att fånga in koldioxid från atmosfären och binda den långsiktigt i jorden. Genom att fermentera grönsaker kan vi få god och hälsosam mat som varken behöver frysas eller stå i kylskåp. I kursen ser vi det stora i det lilla, men även det lilla i det stora, som att vi påverkas av de globala klimatförändringarna. I vårt område är tillgången på vatten under odlingssäsongen det största orosmolnet just nu, en fråga som alltid kommer upp i kursen.

”Sättet att tänka som är i fokus”

Deltagarna i årets kurs har kommit in med olika ingångar.

– De har olika bakgrund och förutsättningar, från hela lantbruk till små uteplatser, så de konkreta lösningarna och åtgärderna kommer att se väldigt olika ut, men grunden är ett sätt att tänka. Som en röd tråd genom kursen går begreppet Permakultur, ett sätt att tänka som hjälper oss att formge både hållbara liv, bosättningar och samhällen, förklarar Hillevi och fortsätter:

- Det praktiska gör man hemma, sedan har vi ett digitalt forum där man lägger upp bilder och ställer frågor. Träffarna handlar mer om teori, samtal och reflektion och vi tittar i varandras trädgårdar. Fyra av elva träffar är utomhus.



Nyligen togs beslut om att köra kursen igen nästa år.

– I Gamleby har vi en fortsättningskurs också, men den finns det inte underlag för att köra på båda orterna just nu. Deltagarna från Vimmerby är välkomna dit. I Vimmerby var det jättemånga sökande till i år och nästa kurs börjar i januari. Folkhögskolan tar beslut om kursen ett år i taget, men jag hoppas verkligen att det kan fortsätta här i många år framöver.

"Känns så meningsfullt"

Kursen beskriver Hemfrid som det roligaste jobbet hon haft.

– Det känns så meningsfullt och det som jag tycker är särskilt roligt är att följa deltagarna ett helt år.

Vad är ditt bästa tips?

– Att börja litet och eftertänksamt. Det vanligaste nybörjarfelet är att dra upp för många småplantor på våren – och för tidigt – så att inte orken räcker ända fram till skörd. Jag brukar säga att man ska ta det första året att odla kunskap och erfarenhet. Nu i december ska eleverna deltagarna presentera hur de planerar att gå vidare på sin plats och med sin odling, som en syntes av det de lärt sig i kursen.

Förhoppningen är att deltagarna ska kunna bibehålla kontakten efter kursen.

– Jag ser framför mig att det kan bli lite nätverk bland lokala odlare, där man byter plantor med varandra och bygger gemenskap. Folkhögskolekursen och Odlingsakademien skulle kunna befrukta varandra eftersom nästa fas i Odlingsakademien (Leaderprojekt inom Astrid Lindgrens Hembygd) vill stimulera en rörelse bestående av lokala odlargrupper. I Gamleby, där kursen hållits i sex år, har det blivit avknoppningar. Deltagare startar tillsammansodlingar, visningsträdgårdar, erbjuder egna kurser eller drar ihop odlargrupper i sitt grannskap. Det blir jag lycklig av, det är jättekul!