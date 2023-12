Så ser Vimarhems vd på hyresnivån för nya lägenheterna

Under onsdagen gick det kommunala bostadsbolaget Vimarhem AB ut med hur hyresnivån blir för de 32 nya lägenheterna vid kvarteret Uven i Vimmerby.

Det rör sig om 14 stycken trerummare, lika många tvårummare och fyra stycken ettor. Treorna är på 70 kvadratmeter, tvåorna på 55 kvadratmeter och ettorna på 30 kvadratmeter.

Lägenheterna ska vara inflyttningsklara under första kvartalet 2024 och Vimarhems plan är att man ska kunna flytta in den 1 april nästa år.

Hyrorna varierar från 5 700 kronor i månaden upp till 11 600 kronor i månaden. Johan Oléhn, vd för Vimarhem, kommenterar nu förhandlingen med Hyresgästföreningen.

– Det är en balansgång. För det första är det här en förhandling där vi har diskuterat vad de olika lägenheterna är värda. Vi måste samtidigt ställa det i relation till vad som är möjligt att hyra ut dem för. Det är en balansgång hela tiden och produktionskostnaden blev högre än vi planerat för, säger Johan Oléhn.

Hur känner du kring hyresnivån?

– Vi är rätt så nöjda med hyressättningen, men det kommer bli en utmaning. Hyrorna är högre än vad man är vana vid i Vimmerby. Det är vi beredda på.

11 600 kronor för det dyraste alternativet. Det är inte en vanlig hyra i Vimmerby. Vad tror du det innebär för intresset i Vimmerby?

– Man får titta på vad man kan jämföra med. Tittar man på vad som är hyfsat nyproducerat är det egentligen inga hyresrätter man kan jämföra med. Det finns bostadsrätter att jämföra med och tittar man på den faktiska kostnaden, så har man med ett förmodat lån investerat i den. Därtill kommer månadsavgiften som sannolikt stigit med 20 procent. Det här är presumtionshyror och kommer, även om de förhandlas samtidigt som övriga hyror, inte stiga lika mycket i närtid. Sannolikheten för att kunna höja dem lika mycket som resterande hyror är inte så stor.

Känner du att ni hamnat på en nivå som Vimmerbyborna kommer tycka är acceptabel?

– Det är självklart vår ambition och förhoppning. Det här är lägenheter som fullt ut är moderna och tillgängliga, med hiss, tvättmaskin och torktumlare i varje lägenhet. Många har till och med två balkonger och minst en balkong eller uteplats på bottenvåningen. Det är väldigt trevliga bostäder. Sedan har vi läget, den centrala placeringen och närheten till allt. Det kommer förhoppningsvis vara en hel del personer som säljer sina hus för att flytta in.

Investeringsstödet som försvann

Men ännu går det inte riktigt att säga något om intresset, menar Johan Oléhn.

– Det är lite tidigt. Vi uppskattar att det är ett stort intresse, men vi får se reaktionerna på detta.

Under Vimmerby Hockeys match mot KRIF under onsdagskvällen finns Vimarhem på plats för att informera. Dessutom kommer man ha en visningslägenhet som allmänheten kan beskåda under Tomtenatta den 14 december.

– Då är en lägenhet i princip helt färdig och vi hoppas att folk kommer för att titta.

Projektets slutnota lär landa på 75 miljoner kronor för det kommunala bostadsbolaget.

– Det ligger där någonstans. Vår ambition har varit att bygga så ekonomiskt som möjligt, utan att spara på varken standard eller utseende.

Att investeringsstödet försvann var förstås en ordentlig käftsmäll för Vimarhem.

– Projektet fördröjdes av olika skäl och under den tiden hann förutsättningarna ändras. Ett tag var det så att alla som skickat in om investeringsstöd skulle få det och därför körde vi på. Det var den informationen vi fick från myndigheterna. Men från en dag till en annan, när vi byggt i några månader, så ändrade man det från regeringens håll. Inga fler skulle få någon utbetalning. Det var en drastisk förändring, men vi fick tugga i oss det eftersom vi påbörjat bygget.