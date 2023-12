Först hårt väder, sedan gnistrande vit jul: "Kallt fram till julafton"

Mattias Lind, meteorolog på SMHI, berättar att både onsdagens och torsdagens väder domineras av ett djupt lågtryck som den danska vädertjänsten har namngett till Pia.

– Stormlågtrycket är på väg in nu och snöfallet hänger ihop med det. Vi har en omgång som håller på och passerar för att sedan dra bort under kvällen. Det är dessutom en del regninslag i vädret under sena eftermiddagen och kvällen. Det är mildare luft som kommer in, vilket gör att nederbörden till stora delar övergår i regn innan det drar bort, säger Mattias Lind.

Efter en kväll med mestadels uppehåll börjar temperaturen sjunka under natten mot fredag.

– I natt, eller framåt fredag morgon, vänder nederbörden tillbaka och då är det kallare nordvästvindar som gör att det nästan uteslutande handlar om snöfall. Det är under fredagen ganska allmänt snöfall, framför allt i norra delen av Kalmar län. Det ser ut att kunna vara ganska kraftigt snöfall också, säger Mattias Lind.

När kommer snöfallet vara som mest kraftfullt?

– Det är från i morgon bitti fram till i morgon eftermiddag och det är framför allt i den norra delen av Kalmar län som det skulle kunna komma lite större snömängder. Det skulle kunna bli uppåt en decimeter snö i morgon, säger Lind.

Stökigt väder i två dagar

Han berättar att snöfallet är uppdelat i två delar. Dagens varning gäller snöfall och morgondagens varning vind i kombination med snöfall.

– Varningen som gäller för i dag går ner till Vimmerby och då handlar det om fem till tio centimeter snö. Det är en ny varning i morgon och den gäller från i natt. Den går också ner till Vimmerby/Hultsfred och det är möjligt att den gränsen justeras och går sydligare. Det som är nytt med morgondagens varning är att det blir ganska blåsigt. Vi har en tilltagande nordvästlig vind från i natt och vinden skulle kunna vara upp till frisk vind, vilket gör att den kan få snön att röra på sig en hel del.

Efter stormen Pia förväntas det bli kallare luft och snöfall i söder och allt pekar på att det blir en vit jul med vintersol.

– Den snön som kommer i morgon har goda förutsättningar för att ligga kvar till julafton. Även om det kommer mest snö i norra delen av länet ser det ut som att det blir några centimeter i hela länet.

Det blir inte lika mycket snö i södra delen av länet, enligt Mattias Lind.

– Det dröjer lite längre in på fredagen innan det blir rent snöfall när man kommer ner till Kalmar och södra delen av länet. Jag tror att det kommer lägga sig någon centimeter snö i Kalmar. Det blir nog en vit jul i Kalmar, men det beror på hur mycket som lägger sig eftersom det är mindre snömängder och mer blöt.

"Blir kallt fram till julafton"

När snön väl har lagt sig sjunker temperaturen under lördagen och det kommer hålla i sig hela vägen fram till julafton.

– När vi kommer fram till julafton är det fortsatt temperatur under noll grader och det skulle kunna dra in nytt snöfall under senare delen av julafton.

Det är svårbedömt hur vädret utvecklar sig på juldagen och annandag jul.

– Det ser ut som att det skulle kunna bli både regn och snö under juldagen och annandagen. Det är lite osäkert var gränsen mellan snö och regn kommer gå och hur långt norrut mildluften kommer gå. Det blir i alla fall kallt fram till julafton.