Annemo Grahm debuterar som författare – "En overklighetskänsla"

Ska Annemo Grahm vara ärlig så skrev hon faktiskt en bok redan i 30-årsåldern som blev refuserad. Istället blev hon lärare och har haft ett stort antal elever på Hultsfreds gymnasium, följt av fyra år som rektor i Vimmerby kommun.

– Så mina författardrömmar lade sig i bakhuvudet lite. Under hela mitt liv har jag skrivit mycket texter, det tyckte jag var roligt redan när jag gick i skolan. Så när jag utbildade mig till lärare var ämnet svenska ganska givet och jag har haft fantastiskt roliga år som lärare, där jag fick läsa allt eleverna skrev. Det var liksom höjdpunkten.

Till en seriös nivå

Hon kunde ändå inte riktigt släppa tanken, utan kände att hon ville ta upp skrivandet på en seriösare nivå.

– Jag började, men fick aldrig riktigt till det för jag var så inne på att jag skulle skriva en deckare, eftersom jag helst lyssnar på det.

– Sedan en dag när jag var ute och gick runt Havslätt så bara kom de här familjerna till mig, som jag skrivit om. Personer som blir grannar i ett nybyggt område. Solgränd, en gata där fasaderna är vackra, men där en hemlighet döljer sig bakom varje dörr, berättar Annemo Grahm som numera bor i Oskarshamn där hon är verksamhetschef för elevhälsan.

Fick kalla fötter

Hon började skriva 2021, blev klar och skickade in manuset till olika stora förlag året efter.

– Jag blev refuserad igen och igen, men fick även ja från ett förlag som ville ge ut mig. Men då fick jag kalla fötter, så det tog ett år innan jag bestämde mig och signerade ett avtal med Lava Förlag i juni.

De senaste nio månaderna har hon fått lära sig vad det är som tar så lång tid med att ge ut en bok. Från att man får en förläggare, följt av en redaktör som kom med förslag på eventuella förbättringar.

– Då blev jag jätteglad, det var inte mycket alls han tyckte jag borde ändra. Det gav mig mer hopp och jag tänkte att ”det kanske inte är en så dum berättelse i alla fall”, säger Annemo Grahm som nu står redo att släppa ”Solgränd - Ljus och mörker” som bok, e-bok och ljudbok.

– Jag hade en liten önskelista på vem jag ville skulle läsa in min bok och det är faktiskt mitt förstahandsval Katarina Ewerlöf som läser in den nu under april. Jag tycker bäst om att lyssna på böcker som hon har läst in, hon lever sig in i rollerna, så det är lätt att göra sig en bild av personerna när hon läser, förklarar hon sitt val.

Vad var din känsla när du fick beskedet att hon sagt ja?

– Jag blev överlycklig, trodde knappt att det var sant. Då hade hon fått en sammanfattning av boken, som hon tyckte var så pass intressant att hon ville läsa in den. Så det känns helt fantastiskt.

"Vara stolt och glad"

Nyligen fick Annemo Grahm bokomslaget med baksidestexten, en bild på henne själv och författarpresentation. En milstolpe som förstås är obeskrivlig.

– Det är en overklighetskänsla. Det är nog först när jag har en bok i min hand, när jag har releasen på den och människor kanske vill köpa ett exemplar som jag verkligen kommer att förstå och det trillar ner att det faktiskt är jag som skrivit den här boken. Det kommer bli jätteroligt. Då får man sträcka på sig och vara stolt och glad över det, att man lyckats.

– Jag tänker också att blir det en flopp har jag i alla fall förvekligat en dröm jag haft i halva livet. Jag håller mig fast vid den tanken, men då undrar min man varför det skulle bli en flopp. Man är ju som man är, tillägger hon och skrattar.

Skriver på bok nummer två

Den 13 juni kommer bli en magisk dag för Annemo Grahm, dagen som hennes debutbok släpps. Efter det räknar hon med att besöka bokaffärer, exempelvis i Vimmerby, och bibliotek för att marknadsföra den lokalt.

– Jag skriver redan på bok nummer två, när den första släpps kommer förstås bli en större inspiration att skriva vidare.

– Beroende på vilken respons jag får förstås, tillägger hon och skrattar igen.