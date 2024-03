Mycket att göra på påsklovet – satsningen "Aktivitetsdax" till ny ort

Det som sticker ut mest under påsklovet är satsningen på "Aktivitetsdax". I höstas var man i Tuna och nu är det dags för Södra Vi under eftermiddagen den 4 april.

– "Aktivitetsdax" är ett koncept vi har börjat med. Vi vill skapa något roligt för barn och unga. Vi vill belysa orterna utanför tätorten Vimmerby och vi började i Tuna. Det handlar om att visa upp lokala föreningar och vad för roligt som finns att göra för barn och unga. Det är också bra för föreningarna som kan få nya medlemmar på orten. Vi vill också visa upp våra egna verksamheter och både Fabriken och Kulturskolan är med också. Vi hoppas att det blir en trevlig dag för barnen, säger Anton Palmér, fritidssamordnare i Vimmerby kommun.

Målgruppen är låg- och mellanstadiet men även andra åldrar också välkomna.

– Det här är andra orten vi är ute på och tanken är att fortsätta med det så länge responsen är god. I Tuna var vi väldigt nöjda med responsen där och nu ska vi fortsätta.

Kulturskolan och biblioteket finns också med och det blir bland annat teaterövningar med Linnéa Nestor. Under veckan finns det förstås mängder av andra aktiviteter. Det blir bland annat pärlplattepyssel på Fabriken för mellanstiadeelever under tisdagen samt kulturtisdag på Kulturskolan, påskpyssel på biblioteket alla dagar, pingis- och tv-spelsturnering på Fabriken under onsdagen och lucköppnartävling på fredagen på Fabriken. Det är också ateljésöndag på Kulturskolan, där man kan skapa djur tillsammans med Janna Corneliusson.