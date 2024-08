Rea på el under helgen – tacka ovädret för det

Oväder med starka vindar är på väg in över Sverige. Det gör att elpriserna rasar och under större delen av helgen kan vi räkna med minuspriser på el i hela landet.

Stormen "Lilian", som har ställt till stora problem i främst Storbritannien, är på väg mot Norden. Varningar är utfärdade för västkusten, men det är inte bara elände i stormens fotspår.

Enligt prissättningen på elbörsen Nord Pool kommer elpriset ligga på minus i hela Sverige under i stort sett samtliga timmar under lördagsdygnet.

Redan under fredagen var snittpriset i landet så lågt som sex öre per kilowattimme (kWh), och med ganska stor sannolikhet kommer minuspriserna stå sig även under en stor del av söndagen.

Blir aldrig gratis

Att minuspriser uppstår beror främst på två saker; att elmarknaden styrs av tillgång och efterfrågan samt att vi inte kan reglera all elproduktion, så som exempelvis sol- och vindkraft.

För dig som konsument blir det dock aldrig gratis att använda el, för utöver själva elpriset tillkommer också energiskatt, moms och en överföringsavgift till ditt nätbolag. För en timpriskund är det dock alltid billigast att förbruka elen när elpriset är som lägst