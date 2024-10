En heldag för kvinnor i Vimmerby: "Vill skapa någon form av tradition"

Anna Pettersson från Stuneks tillsammans med Inner Wheels Berit Lundqvist, Mia Wallerström och Ing-Marie Hansevi Henrysson. Foto: Simon Henriksson

En gång på 90-talet arrangerade Ing-Marie Hansevi Henrysson och en väninna "Sköna söndag" i Vimmerby. Nu får det en ny chans när Inner Wheel Club bjuder in till en heldag för kvinnor. – Jag tror det här varit lite saknat, säger Berit Lundqvist, sekreterare och kassör i styrelsen.

Snart blir det en eftermiddag för kvinnor av kvinnor i Vimmerby. Det är Inner Wheel Club i Vimmerby och Hultsfred som står bakom initiativet.

Det blir en mässa under namnet "Sköna söndag" med en lång rad programpunkter och deltagare. Bland annat blir det sminkning och hudvård med Hudvårdskompaniet, modevisning med Stuneks och boktips från Vimmerby Bokhandel. Musikallinjen kommer uppträda med låtar och även Alice Hartvig kommer. Plus mycket mer därtill.

Idén kom från Inner Wheels styrelseledamot Ing-Marie Hansevi Henrysson.

– Jag och en väninna hade "Sköna söndag" på Fredensborg en gång på 90-talet efter tv-programmet. Det var en dag bara för kvinnor och det var föreläsning, modevisning och så vidare på ett helt annat sätt. Nästan 100 personer kom, men sedan flyttade min väninna så det blev inte fler gånger, berättar hon.

Men nu har idén kommit till användning igen och den 13 oktober arrangeras en heldag för kvinnor i Folkets Park i Vimmerby.

– Vi funderade på hur vi skulle locka folk att köpa biljetter. Vi ville att det skulle vara billigt, men ville också ha något mer. Därför kom vi på att om man köper biljett innan 5 oktober, så är man i en utlottning om en vinst av "Gör om mig". Den som vinner det får gå till Frisörateljén, Hudvårdskompaniet, Stuneks och Hammargrens. Då kommer de hjälpa till att ge inspiration till en ny stil.

Skänker hela överskottet

Just det här temat verkar det finnas ett stort intresse för.

– Det har börjat droppa in anmälningar och i nuläget är det ett 80-tal. Ofta när man anordnar något sådant här kommer många i sista minuten, men nu finns det ett stort intresse tidigt. Vi har tänkt alla ska få en sittplats och nu tror vi att det blir mellan 100 och 150 som kommer, säger Berit Lundqvist.

Är det något som varit saknat?

– Det tror jag verkligen. Jag minns på 90-talet när det fanns kvinnor kan-mässor och det var mycket som var sprunget ur sköna söndag på något sätt. Nu vill vi lyfta fram det här igen.

Till mässan har man lyckats locka cirka ett 20-tal utställare. Nämnaren är att det är kvinnliga företagare som står bakom och utställarna kommer att ha försäljning av sina produkter och visa upp sina verksamheter.

Allt överskott från den här mässan kommer man att skänka. Bland annat går det till Kvinnojouren lokalt samt Tjejjouren Madicken. Något mål har man inte satt upp, utan allt som kommer in är till nytta.

– Enda kostnaden vi har är lokalhyran och sedan har vi fått mycket sponsring. Ica Supermarket sponsrar med snacks och Frödinge mejeri sponsrar med kladdkakor, ostkakor och Pippi-tårta. Målet var först och främst att täcka kostnaderna och för det målet räckte det med 20 anmälningar. Vi är tacksamma för allt vi kan få in.

Förhoppningen är också att mässan ska kunna bli ett återkommande inslag.

– Vill det sig väl hoppas vi kunna spinna vidare på det här och skapa någon form av tradition, säger Mia Wallerström.

29 medlemmar just nu

Inner Wheel firar 100-årsjubileum just i år och organisationen kom till när Rotary endast var öppet för män. Inner Wheel är en kvinnororganisation och i Vimmerby och Hultsfred har man funnits sedan 60 år tillbaka.

– Vi är en hjälporganisation där mottot är internationell förståelse, hjälpsamhet och vänlighet. Vi är religiöst och politiskt obundna och träffas på möten en gång i månaden. Då försöker vi boka in intressanta studiebesök och föreläsningar. Sedan äter vi god mat när vi träffas givetvis, säger Berit Lundqvist.

Men precis som med allt föreningsliv har man upplevt ett medlemstapp under en tid. Totalt är man 29 i klubben här.

– Vi har en jättehög medelålder, men har lyckats sänka den något. Nu försöker vi nå ut och marknadsföra oss ännu mer. Så därför kom vi på den här tanken som ett försök att få lite fler medlemmar också.

Presidenten Ann Arvidsson kommer presentera Inner Wheels verksamhet från scenen. Totalt är man nio kvinnor i styrelsen.

– Vi fösöker nå ut och det här kan vara ett bra sätt.