Överskott från mässa delas lika mellan fyra organisationer

Birgitta Renbjer, representant för Inner Wheel Clubs projekt för narkotikabekämpning, fanns med på länk och tog emot checken för Tullverkets narkotikasökhundars räkning. Foto: Ossian Mathiasson

Överskottet från Inner Wheel Clubs kvinnomässa blev 26 400 kronor och delas lika mellan fyra organisationer: Tjejjouren Madicken, Hultsfred Vimmerby Kvinnojour, Narkotikasökhundarna och Garissa. Foto: Ossian Mathiasson

Inner Wheel Club bjöd in till en heldag för kvinnor i höstas. Överskottet från mässan blev 26 400 kronor och pengarna delas lika mellan fyra olika organisationer.

– Det är över förväntan, säger Berit Lundqvist, sekreterare och kassör i Inner Wheel Clubs styrelse.