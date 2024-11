Butik med enbart gratissaker har öppnat i Vimmerby

Det har i flera års tid funnits en populär Tage-hylla på Focushuset där man som besökare har möjlighet att ta och ge saker gratis, framför allt kläder och böcker. Nu tar man nästa steg och öppnar en gratis-butik som går under namnet ”Tages”.

– Det har funnits en Tage-hylla i flera år och nu finns det en Tage-butik. Tanken har varit att styra upp det lite mer och utöka för att kunna ha större volymer. Lärcenter handlar i huvudsak om utbildning och vi vill inte ha en stor butik i receptionen. Tillsammans med Vimmerby Lärcenter har vi från Vimmerby Mötesplatser fått tillgång till ett rum där vi kommer ha personal som kommer hit och ser till att grejerna sorteras och sköts snyggt mellan de öppna dagarna, säger Simon Lundborg.

"Ska betrakta det som en butik"

Tage-butiken kommer skötas av personal anställd på Vimmerby Mötesplatser och hållas öppen i två timmar från måndag till torsdag.

– Tanken är att Tage-hyllan, som är liten i sitt format, ska vara kvar och väcka intresse för att det finns mer grejer i butiken, säger Simon Lundborg.

Vad kan du berätta om konceptet?

– Man ska betrakta det som en butik, att man går och strosar som på en loppis och ser till sakernas värde snarare än att ta med sig 20 plagg hem. Man ska ta med sig sånt som man behöver eller vill ha och gärna lämna någonting som man inte behöver. Jag tycker att det ligger rätt i tiden med att man börjar fundera på saker och tings värde och att man får upp ögonen för det.

Har man saker hemma som man inte behöver har man möjlighet att lämna det i ett rum bredvid butiken.

– Vi sorterar och tar hand om de inlämnade saker och ser till att de kommer in i butiken. Alla saker i butiken är gratis, men vi uppmanar till att man tar saker som man behöver och lämnar in saker som man inte behöver. Är det så att saker blir kvar för länge kommer dem lämnas vidare till Erikshjälpen Second Hand.

"Fantastiskt roligt"

Sara Olsson, campuschef och rektor för yrkesutbildningarna på Vimmerby Lärcenter, uppskattar initiativet.

– Det är fantastiskt roligt att utveckla vår Tage-hylla som har varit väldigt uppskattad i flera år. Jag lämnade själv en butik på i Tage-hyllan i morse och när jag gick förbi såg jag att den var borta. Då blir man glad och tänker att saker kommer till användning istället för att kastas. Det känns jättekul och jag hoppas att personer hittar till butiken och att sakerna kommer i rätt händer, säger Sara Olsson.