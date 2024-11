Räddningstjänsten hyllar många efter omfattande insatsen

Under torsdagen fick räddningstjänsten lägga ett stort antal timmar på sin insats med att släcka branden på Drottninggatan. Nu hyllar man många efter insatsen.

Vid 06-tiden på morgonen larmades räddningstjänsten till en omfattande brand i en lägenhet på Drottninggatan i Vimmerby. Den berörda lägenheten är totalskadad och hela fastigheten fick evakueras och det kommer dröja innan någon kan bo där igen.

Räddningstjänsten fick lägga stora delar av dagen på sin släckinsats. Dessutom spärrades delar av den stora och centrala gatan av. Nu väljer man dock att hylla Vimmerbyborna och andra.

"Vi vill tacka alla människor som visat hänsyn under den långa avstängningen av Drottninggatan. Vimarskolans matsalspersonal som snabbt ställer om och hjälper oss med 30 portioner till lunch. Guldkringlan som hjälper oss med 50 färdigbredda mackor under morgonen. Ledig personal och dess arbetsgivare som tillhandahåller med brandmän som hjälper till med beredskap under pågående insats samt återställning och efterbevakning efter avslutad insats. Tack till fantastisk blåljussamverkan med ambulans, polis, assistanskåren och restvärdesräddning. Tiillsammans gör vi skillnad i samhället", skriver räddningstjänsten i sitt inlägg på sociala medier kring midnatt.

