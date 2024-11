Belönade ungdomar berättar vad de ska göra med stipendiepengarna

Ville Abenius har fått sin fotbollsfostran i Vimmerby IF och går nu på fotbollsgymnasiet i Växjö och tillhör Östers IF. Foto: Ossian Mathiasson

Sparbanksstiftelsens avslutande stipendieutdelning var självklart vad galagästerna såg allra mest fram emot även om Idol-jurymedlemmen Anders Bagges tal intresserade många gäster.

Strax efter klockan 21, när gästerna fått i sig desserten, påbörjade konferenciern Amanda Strömqvist stipendieutdelningen tillsammans med Sparbanksstiftelsens ordförande Claes Roos.

Totalt var det sju stipendiater som klev upp på scenen under Sparbanksstiftelsens gala, närmare bestämt fyra idrottare, två kulturutövare och en som belönas för sina akademiska prestationer. Stipendiaterna tog emot en check på 10 000 kronor och deras föreningar, om de finns i Vimmerby kommun, får motsvarande belopp.

"Hej då till de som inte trott på mig"

Hannah Kling belönades med stipendiet för sina akademiska prestationer och det delades ut av Magnus Boberg på Fastighetsbyrån.

– När uppförsbacken har sett brant ut har hon fortsatt kämpa för att prestera och nå sina mål och sprida glädje och trygghet till människor runt omkring sig. Hannah Klings kämpaglöd kommer från drömmen om att ha ett yrke som går ut på att hjälpa andra, säger konferenciern Amanda Strömqvist.

Hannah Klings skolresa har varit långt ifrån spikrak.

– Folk har sagt till mig: ”gå inte natur, du kommer inte klara det, du gillar inte matte, du gillar inte fysik, gå samhäll”. Jag sa att jag tänker gå natur och säga hej då till alla de som inte har trott på mig, säger Hannah Kling.

Hon går sista året på naturvetenskapliga programmet på Vimmerby gymnasium.

– Min tanke är att plugga till biolog till hösten, men jag vill också resa, lära känna mig själv och lära känna världen. Jag tänker spara pengarna till framtida studier.

Claes Roos berättar att Sparbanksstiftelsen i huvudsak tittar på att stipendiaterna är mellan 13 och 25 år, uppvisar en hög prestation över tid och har en målmedvetenhet och en framåtriktad insats.

– Vi kan glädjande konstatera att det är jättemånga nomineringar i år också, precis som det har varit de sista tre åren. Det är så roligt att se att vi har så många duktiga ungdomar i kommunen, det vill jag verkligen understryka. Det här är er kväll och den tror jag att ni kommer komma ihåg, säger Claes Roos.

"Vill ju vara känd som Bagge"

Elsa Lindh har en stor passion för filmskapande och gillar allt som har med film att göra. Hon har tagit sig till Stockholm där hon genom ett lyckat antagningsprov fått en av platserna på Kulturamas gymnasieutbildning med filminriktning.

– Intresset för film började när jag var tre år och fick tag i mamma och pappas lilla, gula kamera och jag började ta bilder och filmade allt jag kunde hitta. Jag fortsatte att göra filmer och när jag utvecklade mitt intresse för litteratur skrev jag manus och det blev till korta filmer och nu till längre filmer, säger Elsa Lindh.

Ingenting lämnades åt slumpen i arbetet med antagningsprovet till Kulturama.

– Jag har i efterhand fått höra av mina klasskompisar att de tog sin lillebror och filmade honom när han rullade runt. Jag bestämde att det skulle bli ett stort projekt och tänkte att det ändå är resan och kunskapen att göra film som jag gynnas mest av. Jag fick 8 000 kronor från Filmregion sydost, hade audition, anställde ett helt team, gjorde inspelningar, redigerade och till slut blev det en film på tre minuter.

Elsa Lindh drömmer om att jobba med filmskapande i framtiden.

– Man vill ju vara känd som Bagge (Anders) och synas framför kameran. Mest brinner jag för jobbet bakom kameran och jag vill gärna bli regissör.

Pengarna, 10 000 kronor, kommer väl till hands.

– Här hade jag möjligheten att vända mig till Filmregion sydost som gav mig pengar, men i Stockholm är det många fler brinnande själar. Jag kommer använda pengarna till att göra film.

Edith i fjol, Elis i år

Musikern Elis Åström var näst på tur att kliva upp på scenen. Han har turnerat med marinens ungdomsmusikkår i Tyskland och sommarjobbat som musikant på Hemvärnets musikkår i Eksjö. I höstas kom han in på sin drömutbildning – De Geergymnasiet i Norrköping – och får hålla på med sina favoritinstrument klarinett och saxofon.

– Nu främst ska pengarna gå till ett saxofonmunstycke för 3 000 kronor och sedan får jag se vad resten blir av till, säger Elis Åström.

Elis syster Edith Åström är lika musikintresserad, spelar både tvärflöjt och tuba och fick stipendium på förra årets gala.

– Intresset kommer från våra föräldrar som håller på med musik och vi har tagit det därifrån. Att det blev saxofon var för att den blänkte väldigt mycket och att det var väldigt många roliga knappar att trycka på. Förra året fick jag en klarinett och jag tyckte att det var kul att spela på den.

"Trorsar mina rädslor"

Saga Apell har kört cross sedan fyra års ålder och fokuserar nu helt och hållet på enduron. Med ett starkt pannben och många timmar på hojen har hon lyckats prestera goda resultat senaste året och ligger tvåa i ungdoms-SM-serien.

– Enduron betyder väldigt mycket för mig och det är fysiskt krävande att köra enduro. Du behöver ha tålamod, pannben och ork i hela kroppen för att stå ut och inte ge upp när det börjar bli tufft.

Saga Apell är en tjej som inte är rädd för att anta tuffa utmaningar.

– Jag skulle säga att jag trotsar mina rädslor. Jag är rätt rädd för träden som man ibland är rätt nära. Då pirrar det till i kroppen och man känner att det gick bra.

Hon hoppas att fler tjejer tar chansen att pröva den killdominerade sporten.

– Alla tjejer som vill testa ska våga och göra det som de vill göra.

Det finns en plan för hur pengarna ska komma till användning.

– Jag ska använda pengarna till nästa års tävlingar och fokusera på mina drömmar som kommer framåt.

Priserna radar upp sig

Hugo Karlsson körde sin första folkracetävling förra året och har sedan dess kammat hem det ena priset efter det andra. Han kom bland annat tvåa i den prestigefyllda tävlingen Gutafestivalen på Gotland i somras. Hela familjen kör folkrace och Hugo Karlsson är lika engagerad som övriga familjemedlemmar.

– Intresset började väl från min pappa och sedan träffade han mamma. De fortsatte att köra och sedan födde de mig och min storasyster och då har det bara följt med oss. När alla kör folkrace blir det mycket tid tillsammans. Nästan varje kväll är man ute i garaget och håller på med bilarna för att hinna färdigt till kommande helgs tävling, säger Hugo Karlsson.

Det var både nervöst och pirrigt första gången han satte sig bakom ratten.

– Det var svårare än vad jag hade föreställt mig. Första tävlingen var förra året och det var jobbigt, nervöst och man fattade inte att man tävlade när starten väl gick.

Han har klara mål för framtiden.

– Det är väl att stå högst upp på pallen några gånger. Pengarna kommer på något vis gå till folkrace.

"Kanske ett nytt klot"

Ole Nijdams bowlingresa började i Vimmerby och han går numera på bowlinggymnasiet i Nässjö för att bli så bra som möjligt inom sporten.

– Att spela bowling var väl en sak vi gjorde på min födelsedag rätt många år i rad. Han som jobbade i bowlinghallen sa att det fanns en klubb som jag kunde träna med. Jag började göra det och fastnade för sporten. Jag kände att utvecklingen gick väldigt fort. Det var kul att fortsätta och det var kul att känna att jag verkligen var bra på en sport.

Han sätter stort värde på Vimmerby BK.

– Det var där allt började så klubben betyder mycket för mig. Det är inte omöjligt att man kommer tillbaka och spelar i Vimmerby BK igen.

Han hoppas att all träning i Nässjö ska ge honom bra utveckling och pengarna går till sporten.

– Det lär väl gå till tävlingar eller kanske ett nytt klot, det är inte omöjligt.

Abenius drömmer om allsvenskan

Det sjunde stipendiet gick till fotbollsspelaren Ville Abenius, som har testat på och visat sig vara duktig på ishockey, innebandy, golf och padel. Till slut valde han att satsa helhjärtat på fotbollen. Han har spelat i Smålandslaget, debuterat i VIF:s a-lag i tidig ålder och vunnit Bullerby Cup. Han går nu fotbollsgymnasium i Växjö och har stora ambitioner för framtiden.

– Det var väl mer slumpen att det blev fotboll. Det gick bra i alla sporter. När jag kom in på fotbollsgymnasiet i Växjö blev det att jag valde fotbollen. Det starkaste minnet jag har är när jag kom in på gymnasiet i Växjö. Vi var på väg till Tänndalen för att fira jul och dagen innan julafton fick jag veta att jag kom in, säger Ville Abenius.

Hans nya klubb, Östers IF, tog klivet upp i allsvenskan förra helgen.

– Jag hoppas att utbildningen som jag får i Växjö tar mig till allsvenskan.

Det lär bli nya fotbollsskorna för pengarna.

– Pappa (Daniel) tycker att jag köper mycket fotbollsskor, eller han får sponsra med det. Jag får väl köpa ett par egna skor nu.