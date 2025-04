Tack vare lokala samarbeten – här finns Storebros nya hjärtstartare

En hjärtstartare finns numera lättillgänglig på väggen utanför Ica Nära i Storebro. Andreas Linder, ordförande i Storebro IF, Jakob Riis, Icahandlare och Jan-Olof Parnestam, Storebro Sport Club har samarbetat för att få dit en hjärtstartare. Fattas på bilden gör Per-Anders Mårtensson från Storebro Safety som varit drivande i projektet.Foto: Johanna Karlsson

Det var under Storebro-dagen i fjol som det blev tal om att det borde finnas en hjärtstartare vid det lilla torget utanför Ica Nära i Storebro, berättar Jan-Olof Parnestam, från Storebo Sport Club.

Hjärtstartare finns redan hos en rad företag i Storebro, samt på Bruksvallen, men det som de båda föreningarna insåg behövdes var en centralt belägen hjärtstartare som är lättillgänglig för invånarna.

Var med om hjärtstartare utanför Ica

Jakob Riis, Icahandlare i Storebro, berättar att han tillsammans med Per-Anders Mårtensson som varit drivande i hjärtstartarprojektet var med om ett hjärtstopp utanför butiken för några år sedan.

– Per-Anders var först på plats som Sms-livräddare och kom in i affären eftersom han trodde att vi hade en hjärtstartare. Det hade vi inte, men nu finns det en PÅ affären i alla fall, säger Jakob och pekar mot startaren på väggen utanför Ica-butiken.

Att hjärtstartaren blev verklighet tackar de alla både Per-Anders Mårtensson och Sparbanksstiftelsens för.

– Det är helt och hållet PA Mårtensson från Storebro Safety som varit drivande i det här. Vi från föreningarna har samhällsengagemanget och ville få hit den, men det är han som sett till att den kommit hit med hjälp av pengar från Sparbanksstiftelsen i Vimmerby, förklrarar Andreas Linder, ordförande i Storebro IF.

Hjärtstartaren kommer tack vare sin placering vara tillgänglig dygnet runt.

Många tycker säkert att det kan kännas läskigt att använda en hjärtstartare om man inte gjort det tidigare. Hur ska man göra?

– I ett skarpt läge är den väldigt tydlig och det finns instruktioner när man öppnar luckan, både i skrift och talad information, förklarar Andreas, och Jakob fyller i :

– Öppnar man luckan så talar den om precis vad man ska göra. Och det är viktigt att veta att man inte kan göra skada med den. Om det är så att personen är vid liv och inte behöver en elchock så kommer maskinen inte ge en chock. Den förstår mer än vad man tror och är väldigt smart.

När luckan öppnas hörs dessutom ett ljudligt larm. Tanken är att det både ska avskräcka personer att öppna i onödan, och att påkalla uppmärksamhet när det är skarpt läge.

Kan finnas möjlighet att gå kurs

För den som skulle vilja gå en kurs i att använda hjärtstartare kand et finnas möjlighet att göra det framöver.

– Om man är intresserad av att gå en utbildning i sådant här så kan man kontakta Storebro Sport Club eller IF. Eller Per-Anders.Vi har haft kurs med Storebro IF via Sparbanksstiftelsen, och kommer det frågor och finns ett behov så gör man det säkert igen, säger Andreas.

Nu är förhoppningen att hjärtstartaren inte ska behöva användas, men att den finns där skapar en större trygghet på orten, menar de alla tre.

– De tär lite konstigt att sätta upp någonting man aldrig hoppas behöva använda. Hittar man inte startaren eller har några frågor om den kan man fråga i affären, avslutar Jakob Riis.