Säsongen gick över förväntan – Nu flyttar Josefin i Korka in i lokal

Josefin Karlsson flyttar snart in sin produktion i en lokal på Krönsmon. Foto: Johanna Karlsson

Sedan förra sommaren har hon gjort succé med sin satsning på gårdsbutik och visningsträdgård i Korka. Både turister och lokalbefolkning har numera Josefins odlingar som smultronställe, och hennes mathantverk i form av marmelad, kolor och must säljer slut snabbare än någon hinner blinka. Nu tar Josefin nästa steg i sin satsning och flyttar produktionen till en lokal på Krönsmon.

I mitten av sommaren 2023 öppnade Josefin Karlsson upp sin gårdsbutik och visningsträdgård Korka Kvarn, strax utanför Vimmerby. Hon hade då sålt sitt företag inom logistikbranschen och bestämt sig för att satsa helhjärtat på odling och mathantverk.

Efter två säsonger med visningsträdgård och gårdsbutik har företaget nu utvecklats åt flera håll, och det har tagit fart snabbare än vad Josefin vågat hoppas på. För att möta efterfrågan på hennes produkter satsar hon nu ytterligare och flyttar in produktionen i en lokal på Krönsmon, ett stenkast från trädgården och butiken i Korka.

– Alla delarna i företaget - plantförsäljningen, gårdsbutiken, mathantverket och julfärsäljningen har gått bättre och blivit ganska mycket mer än vad jag trott på förhand. Och då har jag ändå satt ganska ambitiösa mål, berättar Josefin och fortsätter:

– Jag har gjort allting hemifrån mitt eget kök. Det är livsmedelsgodkänt, men det finns bara en viss yta. Som det har varit fram tills nu så har vi inte ens haft någonstans att ställa ned en matkasse i köket. Det har varit bunkar, kastruller, etiketter och kolaaskar överallt, förklarar hon och berättar även om vilka utmaningar man ställs inför när det kommer till livsmedelsbestämmelser och hygien i kombination med att vara en småbarnsfamilj som också bor i huset. En egen lokal för tillverkningen är mer än välkommet.

Flyttar in på Krönsmon i februari

I mitten av februari får Josefin tillträde till lokalen på Krönsmon, och då börjar arbetet med att köpa in bänkar och utrustning för att där både kunna ha kök och dra upp plantor till trädgården och försäljning.

Planen är att i lokalen även utveckla det mikromusteri som Josefin startade upp under hösten 2024 tillsammans med Linda Ogebrink. Då mustade kompanjonerna hela 7,5 ton äpplen manuellt.

– Förhoppningsvis kommer jag få ett avtal med en kund som gör att vi kan köpa in lite bättre utrustning till mustningen, och så kan vi hålla till på Krönsmon istället för att stå utomhus nästa år. Det kommer fortfarande vara ett litet mikromusteri, men det är ett bra komplement till den andra verksamheten. Förra året trodde jag att den inkomstbringande verksamheten skulle stå still mellan september och november innan julmarknaderna och den försäljningen drog i gång, men så kom mustningen in som två jättebra extramånader.

Ett annat grepp som slagit mycket väl ut är kolatillverkningen som också den ger extra inkomstbringande månader när det är lågsäsong i trädgården. Efter att kolorna provsålts under Astrid Lindgrens världs höstmarknad står det klart att turistjätten nu kommer att köpa in kolor att sälja i parken under högsäsongen 2025.

Vad, förutom hårt arbete, tror du framgångarna beror på?

– Många har följt hela den här resan från att jag började bygga gårdsbutiken. De har skapat en relation till mig på sociala medier och följt hela grejen, och sedan har de kommit hit och förhoppningsvis blivit positivt överraskade av verkligheten. Vimmerbyborna har verkligen kommit, och de har handlat och pratat och varit så stöttande.

Att Josefin lägger stor vikt vid att sälja produkter av hög kvalitet märker kunderna trolivtvis också av.

– Mathantverket har varit ett självklart komplement för att kunna ta hand om all skörd, och skapa värden. Men en drivkraft har också varit att göra riktigt goda grejer. Jag sätter en stolthet i att bara sälja saker som jag själv tycker är otroligt gott. Jag skulle ha svårt att göra bara en vanlig jordgubbssylt. Jag vill att det ska vara någonting speciellt som gör att man vill ha just den sylten!

Fotnot: Josefin är gift med Jakob Karlsson, vd och ansvarig utgivare på Dagens Vimmerby.