Jättefå födda i Vimmerby – så många är vi i kommunen nu

Befolkningsutvecklingen är fortsatt riktigt usel för Vimmerby kommun. Så sent som 2017 hade kommunen 15 728 invånare. SCB:s senaste siffror kring folkmängden visar att vi nu är nere på 15 384 invånare.

Kommunen tappade mellan 2023 och 2024 77 invånare. Det påverkar förstås både skatteintäkterna och statsbidragen mycket. Att väldigt få barn föddes under året är var en starkt bidragande orsak till det.

I hela Sveriges föddes färre barn än på decennier och barnafödandet minskade i 163 av landets 290 kommuner samt i 15 av 21 län.

I Vimmerby kommun var det elva år sedan så få barn föddes som under förra året. Totalt föddes 140 barn.

– Senast det föddes så få barn i Vimmerby var 2013, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB.

Lägsta barnafödandet någonsin

Utvecklingen för landet som helhet är mörk. År 1999 var barnafödandet 1,5 barn per kvinna och det hittills lägsta någonsin i landet. Under 2024 hamnade barnafödandet på 1,43 barn per kvinna.

– Det här är en fortsättning på en utveckling vi sett under flera år nu. Vi får backa till början av 2000-talet för att hitta ett år med färre födda barn. Och då var den totala folkmängden över 1,6 miljoner invånare mindre än i dag, säger Lovisa Sköld.

– Vi har statistik om summerad fruktsamhet som sträcker sig flera hundra år tillbaka, och talet har aldrig tidigare varit så här lågt, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.

– Med andra ord: Antalet födda barn per kvinna i Sverige är det lägsta någonsin.

Större utflyttning än inflyttning

166 personer dog under fjolåret. 636 personer flyttade till Vimmerby och 688 flyttade härifrån. Totalt ger detta alltså ett tapp på 77 invånare och en ny folkmängd på 15 384 personer. Tappet motsvarar 0,5 procent.

– Det är framför allt uflyttningen som gör att folkmängden i Vimmerby minskar jämfört med året innan. 688 personer flyttade från kommunen medan 636 flyttade in, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB.

I Kalmar län bor nu totalt 246 352 personer, vilket är 315 färre än året innan. Åtta av tolv kommuner tappar i folkmängd och Högsby tappade mest 2,2 procent. I absoluta tal tappade Hultsfred mest 210. I hela Sverige är vi nu 10 587 710 invånare, vilket är en ökning med 0,3 procent jämfört med 2023.