Lägsta antalet nyfödda på tio år – befolkningen minskar i Vimmerby

I kommunen föddes 141 barn förra året – den lägsta siffran sedan 2013.

– Senast det föddes färre barn i Vimmerby var 2013. Då föddes det 140 barn i kommunen, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB i ett pressmeddelande.

I riket i helhet var det ännu värre. Inte sedan 2003 har det fötts så få barn. Barnafödandet minskade i 197 av 290 kommuner.

– Senast det föddes färre barn i Sverige var 2003, och då var den totala folkmängden nästan 1,6 miljoner invånare mindre än i dag, säger Lovisa Sköld.

"Lägsta någonsin"

Antalet födda barn per kvinna ligger idag på 1,5 – den lägsta nivån någonsin.

– Vi har statistik om summerad fruktsamhet som sträcker sig flera hundra år tillbaka, och talet har aldrig tidigare hamnat under 1,5 barn per kvinna, aldrig varit lägre än under 2023. Med andra ord: Antalet födda barn per kvinna i Sverige är det lägsta någonsin., säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.

Vimmerby som helhet hade 15 461 invånare vid utgången av 2023 – 96 färre än 2022 och det motsvarar en minskning med 0,4 procent.

– Det är framför allt de låga födelsetalen som gör att folkmängden i Vimmerby minskar jämfört med året innan. Det dog 55 fler än det föddes i kommunen. Även utflyttningen bidrar till minskad befolkning, säger Lovisa Sköld.

Minskar i tio av tolv kommuner

I länet bor det nu 246 667 personer, vilket är 0,4 procent och 1044 personer färre än 2022. Det är bara Mörbylånga och Kalmar som har fler invånare – de övriga tio kommunerna backar. Värst är Emmaboda med -3,1 procent. Hultsfred minskar med 1,3 procent (181 personer) och Västervik med 0,6 (216 personer).

– I längden påverkar en minskande befolkning bland annat möjligheterna till kompetensförsörjning och det är oroväckande att befolkningsantalet minskat i flera av länets kommuner. Nu ska vi sätta oss och fördjupa oss ytterligare i siffrorna. Sedan fortsätter arbetet med att Kalmar län ska förbli en attraktiv region att leva, bo och verka i, säger Helena Nilsson, utvecklingsdirektör på Region Kalmar.

Extra oroväckande för regionen är att så många unga väljer att flytta från länet. I åldersgruppen 19-26 år var flyttnettot -791.

Övriga siffror för Vimmerby:

628 personer flyttade till Vimmerby, 671 flyttade ifrån.

Andel utrikes födda ligger på 13,1 procent.

35 skilsmässor genomfördes och 50 giftermål.

Andelen kvinnor är 48,8 procent.