Ny statistik: Ökad användning av 1177:s e-tjänster i Kalmar län

Antalet inloggningar på 1177.se ökade kraftigt under 2024. Under 2023 registrerades 3 miljoner inloggningar och under fjolåret var siffran drygt 3,8 miljoner. En notering som är högre än under pandemiåren.

Enligt ett pressmeddelande från Region Kalmar län har man nått förbättrad funktionalitet, fler digitala ärenden och ökad kännedom om e-tjänsterna tack vare att både invånare och medarbetare tagit till sig de digitala möjligheterna i högre grad än tidigare.

Stor ökning av receptförnyelse

Tjänsten ”förnya receptet” har haft en särskilt stor ökning, vilket delvis beror på förbättrad funktionalitet, uppger regionen. Numera ser invånaren den förifyllda informationen om receptet som kan förnyas. Även införandet av e-tjänster inom specialisttandvården ska ha bidragit till att fler ärenden hanteras digitalt.

Under året har det också skapats fler digitala ärenden av vården, vilket uppges göra att fler invånare loggar in för att ta del av svar. En annan orsak ska vara att en ny funktionalitet gör det enklare för invånare att se sina bokade tider direkt på 1177.se utan att manuellt behöva lägga till en mottagning. Numera görs hela vaccinationsbokningen på 1177.se, vilket också ska ha lett till fler inloggningar, enligt Region Kalmar län.

Varierande tillgänglighetssiffror

Tillgängligheten till vård i Region Kalmar län anses i fler avseenden ligga på en stabil nivå.

Primärvården hade i januari en tillgänglighet i paritet med rikssnittet. 87 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. 100 procent av de som sökte sig till barn- och ungdomshälsan i februari fick tid inom tre dagar, enligt regionen.

För 1177 på telefon höjdes medelväntetiden med fyra minuter, från månaden innan, till 22 minuter i februari. Vid motsvarande period förra året var siffran 23 minuter. 27 procent av samtalen i februari besvarades inom måltiden 9 minuter, vilket kan jämföras med 11 procent i februari 2024.

Långt ifrån klara vårdgarantin

Mindre än 80 procent av patienterna i Kalmar län hade i januari en tid till operation/behandling vid länets sjukhus inom vårdgarantins 90 dagar. Motsvarande siffror för första besök var 81 procent i jämförelse med 68 procent nationellt. När det gäller återbesök inom medicinskt måldatum ligger Region Kalmar län i paritet med genomsnittet för landet.

93 procent av patienterna till barn- och ungdomspsykiatrin fick tid för första besök inom 30 dagar i januari. Det kan jämföras med snittet i riket som ligger på 49 procent.

När det gäller vuxenpsykiatrin fick 92 procent tid till första besök inom 90 dagar i januari, skriver regionen i pressmeddelandet.