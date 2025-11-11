Drygt ett år senare – lokalen står fortsatt tom här

Lokalen där Bladhs i Vimmerby tidigare låg är fortfarande tom. Foto: Arkivbild

Bladhs flyttade från centrala Vimmerby förra sommaren. Lokalen har stått tom sedan dess och gör det fortsatt. – Jag är hoppfull och tror det kommer lösa sig, säger fastighetsägaren Fredrik Ericsson.

Till slut genomförde Bladhs sin flytt från centrala Vimmerby till Tuna. Efter över hundra år i Vimmerby valde man att flytta från lokalen.

Den har sedan dess stått tom. För drygt ett år sedan berättade vår tidning att Fredrik Ericsson från Familjen Ericsson Bostäder AB, som äger fastigheten på Sevedegatan, snabbt tagit kontakt med en butikskedja som inte finns i Vimmerby.

Den mindre butikskedjan var och tittade på lokalen och det fanns förhoppningar från fastighetsägaren att nå en lösning. Men ett år senare har det inte gått i lås.

– Jag vet inte läget där precis nu. Jag har inte pratat med dem på ett tag, men ska höra av mig efter nyår om de inte hör av sig till mig. Intresset fanns där, men det var andra saker som inte klaffade riktigt. Vad det var vill jag inte gå in på, säger Fredrik Ericsson.

Inget har gått hela vägen

Det här året har han haft några intressenter, men inget som har gått hela vägen.

– Jag visade lokalen för någon månad sedan, men har inte hört något. Jag ska kolla på det nu framöver kring hur tankarna går.

I centrala Vimmerby är just nu väldigt många butikslokaler tomma.

– Det är svårt absolut, men jag är hoppfull. Det där kommer lösa sig och jag ser det inte som ett jättebekymmer, säger Fredrik Ericsson.

När tror du att något kan gå i lås?

– Under nästa år tror jag. Jag har haft lite förfrågningar om att dela upp lokalen, men har inte velat göra det ännu.

Kan det bli ett alternativ?

– Visst kan det bli ett alternativ, men inte än så länge.

Äger huset på Drottninggatan

Fredrik Ericsson äger även det hus på Drottninggatan som eldhärjades svårt i november förra året. En omfattande renovering pågår nu för att återställa huset.

– Min egen förhoppning är mars 2026. Vi får se hur det går och det är ingen annan än jag som säger den tiden. Det kanske är närmare siste mars än förste mars.