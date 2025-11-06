KLART: HAN BLIR NY SKOLCHEF I VIMMERBY

Jabil Seven har anställts som ny skolchef tillika förvaltningschef inom barn- och utbildning i Vimmerby kommun. Han tillträder tjänsten den 1 december.

Vimmerby kommun har varit på jakt efter Ola Karlssons efterträdare som skolchef i Vimmerby kommun. Totalt hade kommunen 27 sökande för tjänsten och åtta stycken som uppfyllde skallkraven.

Nu har kommunen hittat rätt.

Jabil Seven, forskare inom pedagogik vid Jönköpings universitet och tidigare skolchef och rektor från Stockholmsområdet, har erbjudits tjänsten. Han kommer närmast från en tjänst som forskare vid Jönköpings universitet, där han arbetat med frågor som rör styrning, ledning, kvalitetsutveckling och likvärdig utbildning inom skolan.

"Det här känns väldigt bra! Jag känner mig trygg i valet av Jabil som ny skolchef och erfarenhetsmässigt matchar han rollen perfekt. Att han under de senaste åren bedrivit forskning inom pedagogiskt ledarskap, med fokus på skolchefens roll, stärker ytterligare hans goda förutsättningar att göra ett gott arbete hos oss. Jabils förmågor och erfarenheter sammantaget gör att jag känner en stor tilltro till hans möjligheter att, tillsammans med andra, fortsätta arbetet med att utveckla våra verksamheter", säger kommundirektören Ola Karlsson i en kommentar till kommunens hemsida.

"Hedrande och inspirerande"

48-årige Jabil Seven är gift, har två döttrar och är uppvuxen i Södertälje och bor i Hägersten sedan 20 år tillbaka. Han har en bred utbildningsbakgrund och lång erfarenhet av ledarskap inom skola och utbildning, bland annat som skolchef i Nynäshamns kommun, rektor i Stockholm stad och utbildningschef på Hermods.

"Det känns både hedrande och inspirerande att få förtroendet att leda skolväsendet i Vimmerby tillsammans med förvaltning, rektorer, lärare och vårdnadshavare. En av mina stora förebilder, Astrid Lindgren, kommer härifrån och har alltid inspirerat mig att sätta barnen i första rummet. Genom att skapa goda förutsättningar för en likvärdig utbildning ger vi alla elever möjlighet att lyckas, säger Jabil Seven.

Jabil Seven tillträder tjänsten som skolchef den 1 december och tar då även plats i kommunens koncernledning.