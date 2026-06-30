EFTER UTKÖPET – KOMMUNEN SKA UTREDA REKRYTERINGEN

Kommundirektören Ola Karlsson ser utköpet av säkerhetssamordnare som ett misslyckande. Bilden är ett montage. Foto: Simon Henriksson/Mostphotos

Kommunens nya säkerhetssamordnare köps ut för miljonbelopp nästan direkt efter anställningens början. Nu ska kommunen utreda hur rekryteringen genomfördes. – Det är en förlust för alla sidor när vi hamnar där, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Kommunens nya säkerhetssamordnare började sitt uppdrag i Vimmerby kommun den 1 mars. Den 25 maj kom parterna överens om att avsluta anställningen. Säkerhetssamordnaren köps ut för 18 månadslöner – nästan en miljon kronor. Med sociala avgifter blir kostnaden för skattekollektivet runt 1,4 miljoner kronor.

– Det här är aldrig något som arbetsgivaren eller arbetstagaren vill. Jag kan inte peka ut någon detalj som gör att vi hamnat här. Det är ett personalärende där vi kommit fram till en överenskommelse, säger Ola Karlsson.

Var ett utköp er ingång i diskussionen?

– Nej, det kan jag inte säga. Det är en förhandling som pågår mellan oss, arbetstagare och fack. Det är alltid olyckligt och tråkigt när man hamnar här, inte minst för kommunens ekonomi. Det är en förlust för alla sidor.

Är det extra allvarligt när personen varit anställd så kort tid?

– Jag vill inte uttala mig om det. Generellt kan jag säga att det finns många olika anledningar till att vi gör enskilda överenskommelser med medarbetare och att det är vanligt i både offentlig och privat sektor.

Ser du det som ett misslyckande när personen var anställd så kort tid?

– Det är ett misslyckande för båda parter när det blir en så kort tid som anställd, absolut.

Fanns det några andra alternativ?

– Inte som vi kunde komma fram till i vår förhandling.

Vad har ni gjort för att undvika det här?

– Det kan jag inte svara på, jag är inte närmaste chef. Där är räddningstjänsten mer lämpad att svara.

”Här har vi behövt vara hårda”

Exakt hur länge säkerhetssamordnaren var i tjänst är oklart. Vi har både mottagit uppgifter om att det handlade om enstaka dagar och ett par veckor. Därefter inleddes ett personalärende och personen sjukskriven.

– Jag kan inte uttala mig exakt, men det var ganska snabbt efter att hon tillträdde. Det är beklagligt att det gått så snabbt, men vi måste laga efter läge och jobba vidare, sa räddningschefen Peter Helge i den här artikeln.

Under processen har vi försökt få ut uppgifter om rekryteringsprocessen, men gått bet. Ola Karlsson säger att det finns särskilda skäl till att kommunen är hårdare med sekretessen än annars.

– Här har vi behövt vara hårda utifrån tjänstens art och säkerhetsklassningar. Det är ingen ny princip, utan det handlar om det här fallet. Vi ska vara så transparenta det går, men vi kan inte alltid.

Har det funnits konkreta brister hos säkerhetssamordnaren?

– Det kan jag inte säga något om.

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”Otroligt olyckligt”

Nyheten om utköpet har skapat en mindre folkstorm i kommentarsfälten. Många är kritiska. Ola Karlsson, som har semester, har inte tagit del av det.

Det handlar mestadels om ekonomin för skattekollektivet. Hur ser du på kritiken?

– Utifrån det du beskriver har jag förståelse för det. Jag förstår att det leder till upprördhet och det här är ingenting vi strävar efter.

En del av kritiken berör antalet månader. Som ett exempel fick en undersköterska som kommunen felaktigt stängde av och som jobbat i kommunen i 30 år sex månadslöner.

– Jag kan inte uttala mig om det, jag är inte insatt i det ärendet.

Varför blir det 18 kontra sex månader?

– Jag känner inte till de omständigheterna så jag kan inte kommentera det.

Hur ser du på kostnaden för det här utköpet?

– Det är otroligt olyckligt. Det är resurser som kan användas på ett bättre sätt.

”Handlar inte om rutinerna”

Kommunens ska nu genomlysa sin rekryteringsprocess i det här ärendet.

– Det får vi titta på. Jag har inte varit rekryterande chef och har inte varit med i den processen. Vi har bra rutiner för kompetensbaserad rekrytering. Det handlar inte om rutinerna, utan det handlar i så fall om och hur de används. Vi ska utvärdera den här rekryteringen och jag vet inte svaret.

När gör ni det?

– Det får vi titta på under hösten och se om det följts.

Vi har försökt få ut dokumenterade referenser. Finns det?

– Jag kan inte svara på det, jag vet inte.

”En väldigt viktig funktion”

Vad som nu händer med tjänsten är oklart. Kenneth Söderberg, till vardags brandmästare, har titeln tills vidare.

– Det får räddningstjänsten titta på. De får se över sin organisation och se hur det ska lösas. Vi har en tillförordnad lösning nu.

Hur skulle du beskriva en säkerhetssamordnares uppgift?

– Den är en person som arbetar med alla frågor som rör säkerhet, det kan handla om att det händer något på en skola eller något mycket större. Det är en väldigt viktig funktion och en väldigt viktig tjänst.

Är det extra allvarligt när det här sker för en så central funktion?

– Generellt är det alltid ett misslyckande för båda parter, men det är extra kännbart i en så viktig tjänst.

Ser du någon övrig problematik inom räddningstjänsten som har lett fram till det här?

– Nej det finns inte.

Fotnot: Vi har varit i kontakt med säkerhetssamordnaren som avböjer kommentarer.