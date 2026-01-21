Remiss ute gällande Lundgatan – ”Kritik mot avsmalningen”

Projektet med att ge Lundgatan fler farthinder i form av avsmalningar har satts på paus av politiken efter kritik från flera håll. Nu är ärendet ute på remiss. Foto: Genrebild, MostPhotos

Hur arbetet med hastighetssänkningar på Lundgatan ska fortlöpa vet i dagsläget ingen. Kritik angående de avsmalningar som syftar till att sänka hastigheten och ersätta övergångsställen på 60-sträckan har framkommit från flera håll, och från politikens håll har nu projektet med att bygga fler avsmalningar stoppats.

Redan 2012 påbörjades projektet ”Rätt fart i staden” i Vimmerby. I hela landet håller fastighetsbegränsningar på 50 kilometer i timmen på att fasas ut och ersättas med 40 och 60 kilometer i timmen, och Lundgatan som tidigare haft 50 som hastighetsbegränsning blev genom projektet bitvis en 60-väg.

Som en del i projektet påbörjades även arbetet med att bygga avsmalningar vid valda ställen på Lundgatan. Avsmalningarna syftar till att sänka hastigheten och ersätter på sätt och vis övergångsställen. En avsmalning byggdes för några år sedan, och fler har planerats. Dock har inte avsmalningarna uppskattats från alla håll.

– Politiken har fått kritik gällande att avsmalningen inte är önskvärd för större fordon. Även Astrid Lindgrens värld har klagat till politikerna på att trafiken stoppas upp vid avsmalningen, säger kommunens trafikingenjör Maria Åkerö.

För att projektet ska kunna fortlöpa har gatukontoret skickat ut en remiss till företag som kör mycket på Lundgatan, som till exempel KLT, Nilsbuss och Räddningstjänsten. Än har bara ett par svar kommit in, och Åkerö har inte hunnit gå igenom dem.

– Det är där vi är nu. Vi ska gå igenom yttrandena och se vad de anser om avsmalningen. Ska vi ta bort den, eller fortsätta bygga? Vi får se vad yttrandena ger för svar och vad politiken beslutar, säger Åkerö.