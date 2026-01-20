Här är de mest populära namnen bland nyfödda i Vimmerby kommun. Foto: MostPhotos

Nya barn föddes under 2025. Nu är också statistiken färdig för året och där ser man vilka namn som var mest populära bland nyfödda i Vimmerby kommun.

Det är jämnt i toppen för nyfödda 2025. Hos flickorna är Vera tillbaka och tar över toppnoteringen. Det är 605 flickor som fått namnet Vera och senast det namnet låg i topp i landet var 2023. Förra året var Alma etta bland tilltalsnamnen, men har nu tappat till en sjätte plats. Tvåa är Astrid och trea är Olivia. 523 respektive 513 har fått dessa namn.

Hos pojkar håller fortsatt Noah sig i toppen. Det är tredje året i följd som Noah toppar listan. Totalt har 640 nyfödda fått det namnet. Hugo klättrar till andra plats och Liam är nya trea. Där handlar det om 566 respektive 535 som fått de här två namnen.

– Det är inga större förändringar i toppen, varken bland pojkar eller flickor. Trenden med korta, klassiska namn från sekelskiftet fortsätter hos flickorna, medan flera pojknamn har anglosaxisk bakgrund, säger Caroline Ledin, statistiker på Skatteverket.

Namnraketerna

Bland flickorna finns några namn som fått ett stort uppsving det senaste året. Bland annat har Minou gått från plats 210 till 101, Flora har gått från plats 112 till 74 och Vilda från plats 218 till 154.

Hos pojkarna finns liknande raketer. Fred går från plats 115 till 73, Mateo från plats 106 till 76 och Truls går från 190 till 162.

Namn som minskat mest i popularitet är Emelie, Hana och Helmi bland flickor och Måns, Hampus och Ahmed bland pojkar.

– I Skatteverkets statistikportal går det att söka på de mest populära namnen i kommuner och län, så man kan undersöka vilka de mest populära namnen är där man bor. Listorna innehåller fler än 10 000 namn och det finns därför stor möjlighet till inspiration hos blivande föräldrar. Skatteverket har fram till i dag registrerat över 86 000 namn för barn födda 2025. Många barn fick unika namn, exempelvis Wiktoria, Leja, Ingvar och Trond som var ensamma om sitt namn, säger Mathilda Schönbeck, statistiker på Skatteverket.

Tips till nyblivna föräldrar

Skatteverket, som tagit över denna statistik från SCB, har även tips till nyblivna föräldrar.

– Det går att ge sitt barn flera förnamn och då är det bra att i samband med ansökan markera vilket av förnamnen som ska vara tilltalsnamn. Viktigt att tänka på när man som nyblivna föräldrar namnger sitt barn är att det inte får leda till obehag hos barnet och att det inte väcker anstöt hos någon annan, säger Ida Pavljuk, folkbokföringshandläggare på Skatteverket.

Hur ser då ut här? Vi har tittat närmare på såväl Vimmerby som Hultsfred, Västervik och Kalmar.

I Vimmerby är det vanligaste flicknamnet Ebba. Tre fick det namnet under 2025. Två nyfödda fick Vera och Molly som tilltalsnamn. Sedan är det stor spridning på namnen och alla andra nyfödda flickor har fått årsunika namn.

Bland nyfödda pojkar är det också stor spridning. Harry, Tage, Olle och Luka har två nyfödda pojkar fått som namn. I övrigt är det inget namn som flera nyfödda fått.

Så ser det ut i Hultsfred

I Hultsfred är det vanligaste flicknamnet 2025 Alma, Elsa, Signe, Amelia och Leija. Det är två som heter detta. Bland pojkar sticker Noah, Hugo och Liam ut. Tre har fått dessa namn.

I Västervik är Vera precis som i resten av landet överlägsen etta. Åtta fick namnet Vera. Fyra heter Edith och tre nyfödda flickor fick namnen Selma och Klara. Två nyfödda heter Olivia, Alba, Saga, Luna, Hilma, Elvira, Svea, Malva och Judit.

Bland pojkar heter tre nyfödda Viggo, Malte och Emil. Två nyfödda fick namnen Noah, Frans, Otto, Leon, Nils, Ted, Elias, Arvid, Theo, Ludvig, Dante, Isak, Björn, Levi, Aston, Carl, Vidar, Vilgot, Cornelis och Elvis.

I Kalmar toppar också Vera. Åtta barn fick det namnet. Sex heter Alice och Frejda. Fem barn fick namnet Signe, Ellie, Astrid, Hedda, Ines, Ester och Lovis. Bland pojkar fick sex barn namnet Hugo, Otto och Ebbe. Fem barn heter August, Alfred och Melker.

Fyra pojkar fick namnet Charlie, Noah, William, Liam, Leo, Frans, Ludvig, Elton, Viggo, Isak, Valter och Folke.