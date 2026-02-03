Nytt rekord i gästnätter för Kalmar län under 2025

Camping var den klart mest populära boendeformen i länet. Under 2025 sattes nytt rekord i antalet gästnätter. Foto: MostPhotos

Kalmar län håller sig som hett resmål för turister. Under 2025 sattes nytt rekord för antalet gästnätter i länet. Det visar färska siffror från Tillväxtverket.

Kalmar län har stadigt ökat sina besökssiffror sedan pandemin och de senaste åren har det blivit flera nya rekord. Även 2025 blev ett rekordår. Enligt den senaste statistiken uppgick antalet gästnätter i länet till knappt 3,4 miljoner under fjolåret.

Storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö toppar listan över Sveriges största destinationer sett till antal gästnätter, följt av Dalarna på fjärde plats och Kalmar län på femte plats.

Årets siffror är en ökning med 1,8 procent jämfört med 2024 för länets del.

Tyskarna överlägsna

Tittar man på den internationella marknaden i Kalmar län är Tyskland det största besökslandet. Tyskarna stod för över 360 000 gästnätter. Därefter följer Danmark med drygt 100 000 gästnätter. Ökningen är störst från just Tyskland och Danmark, men även antalet besökare från Norge och Nederländerna fortsätter att öka.

– Vi är glada att vårt gemensamma arbete med att marknadsföra länets utbud visar så goda resultat och att fler besökare upptäcker allt vi har att erbjuda, säger Stine Breum Appelquist, samordnare för besöksnäring vid Region Kalmar län.

Camping populäraste boendeformen

Camping är den populäraste boendeformen i länet och står för 60 procent av de kommersiella gästnätterna. Hotell hamnar på andra plats med 25 procent. Utvecklingen pekar på möjligheter att ytterligare upplevelsepaket, evenemang, mötesmarknad och tydliga reseanledningar som attraherar besökare under alla årstider.

– Förutom gästnätterna som redovisas i Tillväxtverkets officiella inkvarteringsstatistik, bor många av våra besökare hos släkt och vänner eller i hus och stugor som hyrs ut av aktörer som inte behöver skicka in statistik till Tillväxtverket. Det visar på Kalmar läns starka attraktionskraft och breda mottagningsförmåga och innebär att den samlade besöksvolymen i praktiken är ännu större, säger Stine Breum Appelquist.

Så såg det ut inom länet

Borgholms kommun var överlägset och hade drygt 1,1 miljoner gästnätter, enligt Tillväxtverkets statistik. Västervik hade drygt 583 000 gästnätter, Kalmar drygt 440 000 gästnätter och Mörbylånga knappt 363 000 gästnätter. Vimmerby var femma med drygt 307 000 gästnätter.

Hultsfred ökade också och hade drygt 67 000 gästnätter under förra året.