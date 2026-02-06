Nu utökas prostatacancertestningen med fler årskullar

Under det här året får runt 2 900 män som är folkbokförda i Kalmar län erbjudande om att testa sig kostnadsfritt för prostatacancer. Det handlar om män födda 1970 och 1976.

Testningen startade under 2025 och är ett initiativ för att skapa en mer jämlik och strukturerad PSA-testning samt att tidigt upptäcka prostatacancer som är en av Sveriges vanligaste cancerformer.

Männen, som i år fyller 50 och 56 år, får ett brev skickat till sig med information och därefter ett digitalt erbjudande om att delta.

Den som väljer att delta accepterar erbjudandet, bokar en provtagningstid via 1177 och lämnar ett blodprov för analys av PSA, som står för prostataspecifikt antigen, på valfri hälsocentral i regionen.

Efter provtagningen får männen sitt provsvar i 1177 och erbjuds fortsatt testning inom två till sex år beroende på nivån av PSA. De med förhöjt PSA-värde utreds vidare av vården.

– Genom den organiserade testningen ökar möjligheten att i ett tidigt skede hitta prostatacancer i målgruppen som är symtomfria, vilket gör sannolikheten att bota cancern större, säger Moa Bodlund Odensten, överläkare vid Kirurgkliniken Västervik, som är medicinskt ansvarig för OPT i Region Kalmar län.

Erbjudandet införs stegvis och planen är att utöka antalet åldersgrupper under de kommande åren. Målet är att alla män i åldrarna 50 till 74 år regelbundet ska erbjudas att testa sig.