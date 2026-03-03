Brottsmisstänkt före detta Vimmerbyföretagare stämmer staten

Den tidigare Vimmerbyföretagare som under flera år har utretts misstänkt för ett tiotal fall av grova skattebrott stämmer staten. Skatteverkets och domstolarnas hantering av en betalningssäkring ledde till en "personlig belastning" för familjen och stred mot Europakonventionen, menar han.

Vd:n för en konkursad e-handels- och elektronikkoncern, en tidigare Vimmerbyföretagare som enligt Skatteverket varit indragen i en stor momsbedrägerihärvan i mobilbranschen, stämmer nu staten för de många turerna runt ett koncernbolag som har krävts på tiotals miljoner kronor.

Mannen menar att Skatteverkets och domstolarnas hantering av en betalningssäkring – som sedan kom att upphävas – ledde till en "personlig belastning" för familjen och stred mot Europakonventionen.

”Kränkt hans rättigheter”

Vimmerbyföretagaren är sedan flera år föremål för en brottsutredning hos Ekobrottsmyndigheten.

2022 försattes den koncern han byggt upp i konkurs och året därefter häktades han misstänkt för nio fall av grovt skattebrott. Han hade då flyttat till Spanien och greps efter att en europeisk arresteringsorder utfärdades.

Frihetsberövandet avbröts i slutet av oktober 2023, men något åtal har inte kommit. För ett par månader sedan berättade chefsåklagare Henrik Fager vid Ekobrottsmyndigheten att åtal skulle komma att väckas i början av 2026.

Vimmerbyföretagaren har nu lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt där han stämmer staten för att Skatteverket och domstolar har kränkt hans rättigheter enligt Europakonventionen.

Kravet sänktes med 75 miljoner

Det koncernbolag som den aktuella stämningen mot staten gäller krävdes i december 2020 på 129 miljoner kronor i moms, efter storskaliga affärer med huvudaktörerna i en mobilhärva.

De medel som säkrades av företagaren personligen baserades på detta belopp, men skattekravet mildrades sedan i domstol till 54 miljoner kronor. Vd:n vänder sig nu mot den "rättsosäkerhet" som han hävdar blev följden av de många turerna i processen under flera år.

I stämningen skriver han bland annat att ”detta under mer än fem år medfört ekonomisk påverkan, yrkesmässiga konsekvenser och personlig belastning” för honom och hans familj.

Hur stor summa mannen kräver i skadestånd av staten kommer han att återkomma med.