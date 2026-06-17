Nu öppnar Guldkants stora torgsatsning: "Hade gärna haft detta när jag var 20"

Själv hade gärna Hemmingsson hängt på detta ställe när han var i 20-årsåldern.

Guldkant utökar den här sommaren och öppnar "Sociale by Guldkant". Premiären är redan i kväll. – Det ska bli svinkul. Jag hade gärna haft torghäng när jag var i 20-årsåldern, säger Henrik Hemmingsson.

Tidigt i våras blev det klart att Guldkant gör en ny satsning i Vimmerby och öppnar ett ställe på torget under sommaren. Nu är det dags för premiär.

Även om Henrik Hemmingsson är ytterst tydlig med att det är smygpremiär som gäller innan midsommarhelgen.

– Det är lite stressigt, men vi öppnar i eftermiddag. Huvudpremiären är på lördag, men vi kommer ha smygpremiär i dag och i morgon. Det kommer vara öppet, man kommer kunna beställa mat och dricka, och känna på atmosfären, berättar han.

De sista förberedelserna pågår febrilt när bara timmar återstår. Henrik Hemmingsson är taggad på premiärsommaren för Sociale by Guldkant.

– Det här ska bli svinkul. Det här har saknats i Vimmerby sedan jag var ung. Jag hade gärna haft torghäng när jag var i 20-årsåldern. Jag tror det ligger rätt i tiden också, det är bra med matkravet som försvunnit. Allt har fallit på plats och det blev bra.

Vill fortsätta

Totalt har man cirka 60 sittplatser.

– Målsättningen var runt 80, men det blir 60. Det är ju dock inget maxtak för hur många som kan vara här inne.

Öppettiderna kommer vara till sent hela sommarperioden och man planerar att ha öppet till mitten av augusti. Förhoppningen är att det här inte bara blir en ettårsgrej.

– Så länge vi gör plusminusaffär på det så kör vi nästa år också. Rent krasst kan vi då se hur mycket personal som behövs, vad som flyger och vad som inte flyger. Det kommer säkert finnas att skruva på.

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Röda tråden är Italien

Inriktningen är italiensk.

– Den röda tråden och temat är Italien. Det blir pinsa med olika toppings, salami och ostar. Sedan har vi läskande, somriga drinkar, öl, vin och bubbel. Vi har lagt mycket fokus på att det här ska vara ett bra ställe att sitta på i solen, där man kan ta en kall öl och äta något lättare.

Totalt fem personer fler än en vanlig sommar finns på Guldkants lönelista.

– Det blir en personalstyrka här och en på vårt andra ställe. Sedan kommer man kanske aldrig ifrån att man behöver flytta någon gång, men själva tanken är två olika koncept och två olika personalstyrkor.

Varje lördag, från lördagen efter midsommardagen, blir det spelningar.

– Folk är förväntansfulla och tycker att det behövs och ska bli roligt. Vi vill att det ska bli en samlingspunkt dit både ung som gammal går för att hänga.