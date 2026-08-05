DEBATT: Sverige har inte råd med ålderism

I Sverige talar vi ofta om att människor inte ska dömas efter kön, bakgrund eller funktionsnedsättning. Men alltför ofta döms människor fortfarande efter sin ålder. Det är dags att ta ålderismen på lika stort allvar som annan diskriminering.

Regeringen har nyligen inrättat ett nationellt råd mot ålderism för att motverka de attityder, strukturer och hinder som begränsar äldre i arbetslivet och i samhället i stort.

Ålderism är ett verkligt och allvarligt samhällsproblem. Studier visar att äldre är utsatta i bland annat rekrytering, kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Många äldre vittnar om hur dörrar stängs redan när födelseåret syns i ansökan.

Erfarenhet och kompetens riskerar att sorteras bort till förmån för föreställningar om vem som anses vara i ”rätt ålder.” Kommuner har också satt gränser där 70+ inte är välkomna att tex jobba som vikarier inom hemtjänsten. Det är ett slöseri med kunskap som Sverige inte har råd med.

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Fördomar och stereotypa föreställningar om ålder minskar mångfalden och gör att värdefull kompetens går förlorad. Det drabbar den enskilde, men också arbetsgivare och hela samhället. Ett land som tar tillvara människors kunskap och erfarenhet genom hela livet stärker både sin konkurrenskraft och sin sammanhållning.

Alltför många möts av frågan ”När tänker du gå i pension?”, i stället för ”Vad behöver vi göra för att du ska vilja stanna kvar ett eller två år till?” För många äldre handlar det inte om ovilja att arbeta, utan om att få rätt förutsättningar, kunna gå ned i arbetstid, kunna få vardagspusslet att fungera och att känna sig uppskattade för den kompetens de besitter.

Sverige står inför en historisk demografisk förändring. Vi lever längre än tidigare och många håller sig friska långt upp i åldrarna. Samtidigt behöver arbetsmarknaden fler människor med erfarenhet och kompetens. Det gör behovet av ett långsiktigt arbete mot ålderism större än någonsin.

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Genom inrättandet av ett nationellt råd mot ålderism skapar regeringen förutsättningar för en kontinuerlig dialog mellan olika aktörer, företag, organisationer om hur ålderism kan synliggöras och motverkas.

Vårt fokus som kristdemokratiska seniorer är att öka kunskap om åldrandet som en process och motverka alla former av ålderism. Vi vill ge den enskilde ökat inflytande över sin egen vardag och vilka vård- och omsorgskontakter man önskar men också rätten att få utvecklas som aktiv senior. Som senior ska man kunna vara engagerad i såväl yrkesliv som i föreningsliv och samhällsdebatten. Vi kristdemokratiska seniorer vill vara med och forma ett samhälle där vi förenar nytänkande med årsrikedom, där människor bedöms efter vad de kan bidra med, inte efter vilket år de är födda.

Chatrine Pålsson Ahlgren, Mönsterås

Ordförande KD Senior Kalmar län

Arne Sjöberg, Kalmar

Vice ordförande KD Senior Kalmar län