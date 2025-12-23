LISTA: Här kan du festa under jul och nyår i Vimmerby

Avslutningen av året är som vanligt festtät på uteställena i Vimmerby kommun. Här är ställena du kan fira jul och nyår på. Foto: MostPhotos

Pumpen, Kharma, Vimmerby Stadshotell och Guldkant. Den som vill roa sig på juldagen har flera val och ställena har olika inriktningar på sina firanden. – Jag älskar variationen med att några satsar på det ena och några på det andra. Då finns det oftast något för alla, säger Martina Bergqvist, hotellchef på Vimmerby Stadshotell.

Juldagen är en tid för stillhet med familj och släkt – eller för fest. Det finns aktörer i Vimmerby kommun som bjuder in till festligheter på juldagen.

Pumpen i Södra Vi kommer ha hela huset öppet på juldagen. Det blir konsert med Lifvens i stora festsalen och dj inne i puben och Pumpen håller öppet till klockan 01.30.

– Lifvens drar både lite yngre och äldre publik och vi tror på en mer blandad publik. Vi vill gärna blanda upp evenemangen och inte bara ha konserter i stil med epa-dunk. Vi tror att det är bra att få en bred publik åldersmässigt. Många äldre vill också gå ut på juldagen och det är en hemvändarhelg, säger Lena Josefsson.

Lifvens är ett band som i stort sett alla i trakten känner till.

– Det är alltid roligt att ha ett lokalt band. Jag tror att de kommer vara åtta personer på scenen så det blir jättebra.

Pumpen kommer ha öppet i puben med spelning av Per-Melkerz på trettondagsafton.

"Siktar på ett femte år"

Nattklubben Kharma i Vimmerby har öppet flera dagar i rad under julhelgen. Det blir pubkväll med öppet till klockan 02.00 på julafton och annandag jul och årlig hemvändarfest och nattklubbskväll med öppet till klockan 03.00 på juldagen.

– På julafton har folk suttit hemma ganska länge och börjar bli rastlösa på kvällen. Vi har öppet spelrummet och baren från 22.00 och det är alltid en trevlig kväll, säger Christopher Novratidis och fortsätter:

– Hela stället är öppet på juldagen. Det blir dubbla barer, dansgolv och dj. Vi har haft fullt fyra år i rad på juldagen och det kommer bli mycket folk igen. Vi siktar på ett femte år.

Det blir ingen artist som uppträder på Kharma på juldagen.

– Juldagen är en sån dag där man vill gå ut, träffa gamla vänner, ha roligt och dansa. Stå och kolla på en artist i 40–50 minuter kan man göra vilken månad som helst. Vi satsar på 100 procent party på juldagen.

I och med att annandag jul ligger på en fredag blir det en vanlig pubkväll och det är samma sak på lördagen.

– Vi kommer ha öppet puben onsdag, torsdag, fredag och lördag under julhelgen. Det blir en lång helg.

Hur blir det?

– Så länge folk kommer ut så är det inga konstigheter med mycket jobb. Det är det jag lever för. Det är mitt jobb och det finns inget roligare än att stå i baren när det är tryck och man är stressad till 100 procent.

Kharma satsar på nattklubbskväll på nyårsafton.

– Det blir dj med dansgolv och även här vill man festa och inte se en artist. Man har varit hemma, ätit, druckit och festat och vill fortsätta festen med 100 procent röj.

Annons:

"Slår på stora trumman"

Det skapas feststämning på Guldkant i Vimmerby på juldagen. Stället har öppet från klockan 17 med middag och från klockan 22 är det party fram till klockan 02.

– Vi slår på stora trumman i år med dj, dansgolv, rökmaskiner och fri entré. Det är första gången vi gör denna satsning. Det kommer bli en riktigt grym hemvändarkväll. Sedan är det öppet från klockan 15 fredag och lördag. Då är det inga speciella events utan det är samkväm för att komma och hänga, käka och ta en bärs. På nyårsafton har vi vår nyårskasse som vi säljer, men vi har inte öppet. Vi ska vara lediga och roa oss, säger Henrik Hemmingsson, restaurangchef på Guldkant.

Henrik Hemmingsson ser fram emot festligheterna på julhelgen.

– Det känns jättekul. Det är en av de roligaste helgerna att jobba på och det kommer bli ett jävla drag.

Mycket på gång på Stadshotellet

Vimmerby Stadshotell har mycket på gång under julhelgen. Det blir en hemvändarkväll på temat ”Bubbel & Babbel” på juldagen.

– Vi går inte ut med någon stor fest utan vi håller oss till en fest i mindre skala. Vi fokuserar på myset där man kan umgås och hänga. På juldagen har vi lite hemvändartänk med bubbel och babbel som går ut på att man kanske kikar förbi för god mat och ett glas gott. Vi har kört det i några år och tycker att det är uppskattat, säger Martina Bergqvist, hotellchef på Vimmerby Stadshotell.

Stadshotellet svitchar kök och kör favorit i repris med en thaikväll på annandag jul.

– Vår thailändska souschef tar över köket på annandagen med thailändskt mat. Det har vi gjort ett par gånger tidigare och det brukar vara uppskattat. Hon är helt fantastisk och det är roligt för våra kockar att få göra något annat, säger Martina Bergqvist.

Vimmerby Hockey spelar flera matcher vid jul och nyår och matcherna visas på Stadshotellet. Stadshotellet är fullbokade på nyårsafton.

– Det är fullbokat sedan ett par veckor tillbaka. Vi tar in ungefär 80 personer och det är ungefär 40 personer utifrån och 40 personer från stan. Det blir spa och nyårssupé med flera rätter. Det brukar vara uppskattat och supertrevligt.

Martina Bergqvist uppskattar att det händer mycket i Vimmerby under jul- och nyårshelgen.

– Jag älskar variationen med att några satsar på det ena och några på det andra. Då finns det oftast något för alla och det behöver vi lite mer av i den här staden. Det är superkul.