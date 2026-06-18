Efter nästan 100 år i Vimmerby – nu försvinner Albins

Albin Carlsson grundade Albins redan 1927. Det har kommit att bli ett av Vimmerbys mer välkända och anrika företag. Men nu avvecklas verksamheten. – Det är många faktorer som har spelat in, säger Magnus Brogren.

Magnus Brogren är den blott tredje ägaren av Albins och har drivit verksamheten sedan 1982. Magnus Brogren har försökt hitta en lösning för att sälja företaget vidare, men får nu konstatera att det inte finns någon annan väg att gå än att avveckla.

– Det här är ett mycket svårt beslut. Jag vill framför allt rikta ett stort och varmt tack till våra kunder för förtroendet genom åren och till medarbetarna för allt de har gjort för Albins. Vi har alltid försökt finnas nära våra kunder, visa äkta engagemang och erbjuda hög servicegrad. Det är jag väldigt stolt över, säger Magnus Brogren i ett pressmeddelande.

Så mycket mer än så vill han inte säga.

– Det är det här jag vill gå ut med. Det är många faktorer som har spelat in här. Det har varit svårt att hitta köpare när omvärlden varit orolig med pandemi och lågkonjunktur. Det har tagits felaktiga beslut under resans gång. Det är mycket saker som har hänt som jag inte vill gå in på, säger han.

Den sista tiden har man varit en handfull anställda. Flera har redan sagt upp sig och har klart med nya jobb.

Hur känns det här för dig rent emotionellt?

– Det vill jag inte uttala mig om, det är som jag säger att det varit ett mycket svårt beslut. Det räcker. Det är tragiskt och det är som det är, men jag kan inte vara kvar i all evighet.

Stor utförsäljning börjar

Nu startar en större utförsäljning måndagen efter midsommar. Utförsäljningen gäller befintligt lager och omfattar bland annat verktyg och maskiner, beslag, bult och skruv, svetsutrustning, kompressorer, arbetskläder, skor, handskar, personligt skydd, trädgårdsprodukter, färg och vitvaror.

Under avvecklingsperioden fortsätter verksamheten med öppethållande vardagar.