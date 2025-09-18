LEDANDE AKTÖR INOM PROFILPRODUKTER ETABLERAR SIG HÄR

Patric Strömberg och Ricky Svaxholm är ansvariga för Albins Profil, som är en ny satsning här. Foto: Simon Henriksson

En av Nordens ledande aktörer inom profilprodukter etablerar sig i Vimmerby. Det är Albins Järn som nu blir återförsäljare av New Wave Profile. – Det här var visionen redan när jag klev in, säger Patric Strömberg.

För knappt ett år sedan köpte det anrika Vimmerbyföretaget Albins upp PL Collection i Vimmerby. Det gjorde att Patric Strömberg plockades in i företaget och ett showroom med fokus på profilkläder kom till i butiken.

Nu tas nästa stora steg och det är ett väl genomtänkt steg. Vimmerby får nämligen en ny spelare på marknaden för profilprodukter. Det handlar om att Albins blir återförsäljare av New Wawe Profile, en av Nordens ledande aktörer inom profilkläder, presentreklam och företagspresenter.

– Jag har jobbat länge med profildelen och när vi gjorde den här satsningen hade vi visionen om att bli en del av New Wave Profile. Det var en kittlande tanke att bli en del av Skandinaviens största profilgrupp och nu är vi där, säger Patric Strömberg.

De senaste åren har Albins medvetet styrt mer och mer mot företagsmarknaden.

– Vi har minskat på öppethållandet och har stängt på lördagar. Det är för att vi har koncentrerat oss på företagsmarknaden. Vi har en stor lokal och vill ge ett bra utbud till konsumenten. Vimmerby är en relativt liten marknad, men vi jobbar med sex mils radie och bearbetar det området med två utesäljare, en turbil och en webshop som man kan beställa från, säger ägaren Magnus Brogren.

Marknadsförs som Albins Profil

Den tidigare vd:n lämnade över den posten till Mikael Hansevi strax före jul 2023, men är kvar som ägare.

– Vi är ett välkänt företag och ser att vi nu kan komplettera med det här. Vi har skyddskläder, skor, handskar och så vidare. Nu tillför vi det här som gör att den som inte är på golvet kan ha. Det gör oss kompletta och gör att man kan profilera hela företaget och man kan säga att vi hjälper företag att bära sitt varumärke – bokstavligt talat.

Det nya utbudet av profilkläder med tryck eller brodyr är avsett för den personal som inte är på golvet och som önskar profilera sig. Genom att vara en del av New Wave kan man också erbjuda väskor, dryckesartiklar, giveaways och exklusiva företagsgåvor.

Den nya satsningen marknadsförs under namnet Albins Profil.

– Albins är varugrunden men vi marknadsför den nya delen som en shop i shop. En stor skylt ska upp på fasaden.

Ett 70-tal företag är med i New Wave.

– Vi är ett pilotprojekt. De flesta är renodlade profiler, men det här är ett koncept de också tror på. Vi tror stenhårt på det och är senast in i gruppen. New Wave släpper bara in två gånger per år och vi blev en del av det i augusti.

Tårtbiten som saknats

New Wave finns i Linköping, Kalmar och Växjö.

– Vi är den tårtbit som har saknats, säger Patric Strömberg.

Den nya satsningen styrs av Patric Strömberg tillsammans med Ricky Svaxholm.

– Vi trycker allt i huset och vill vara den lokala partnern som företag och föreningar kan vända sig till när de vill stärka sin identitet. Vår styrka ligger i att vi kan erbjuda helhetslösningar – från idé och design till färdig produkt. Vi har tänkt ta oss in på sporthandeln nu och det finns många olika varumärken i New Wave, vilket ger oss ett stort och brett utbud, berättar Patric Strömberg och Ricky Svaxholm.

Bland annat finns Craft, Projob, Orrefors, Jobman och Cutter & Buck.

– Många företag behöver profilkläder och skor, det är allt från det lilla till det stora företaget. Enmans- och tvåmansföretag är viktiga för oss också och nu hårdsatsar vi lokalt, säger Ricky Svaxholm.

Den 1 oktober blir det en stor mässa, där leverantörer och kunder bjuds in.