Målilla långtifrån rekordet – här var det varmast i Sverige

Målilla blev blåst på värmerekordet under lördagen. Det var faktiskt aldrig nära.

SMHI hade skruvat upp förväntningarna: kunde det vara dags för alla tiders värmerekord i Målilla? Svaret var inte lika sexigt.

Det var faktiskt inte ens nära de där osannolika 38 graderna som uppmättes i Målilla 1947 och som är Sveriges officiella värmerekord tillsammans med en notering i Ultuna utanför Uppsala 1933 (men den vill vi ju inte kännas vid såklart).

Så: hur varmt var det då? Jo det ska jag nu berätta. Denna varma dag nådde den mytomspunna mätstationen i Målilla 32,5 grader som mest. Bengt Grive och många andra undrar säkert vad klockan var i denna stund – och det ska jag också berätta. Den var exakt 14.00.

Så varmt ska det bli imorgon

Målilla var inte ens varmast i länet. Det var Kosta i Nybro som var uppe på 34 grader. Denna notering ska dock kontrolleras en extra gång av SMHI innan den spikas fast.

Av de noteringar som har bekräftats var Lund varmast i landet med 36,3 grader. Målillaborna ska dock inte misströsta för mycket. Under den gångna natten var man faktiskt Sverige-värst med 29,4 grader – man kan ju som bekant inte vara bäst jämt.

Nya tag imorgon. Då tror SMHI på 30 grader i Målilla. Kalmar, Västervik och Vimmerby väntas få strax därunder. Den svettigaste delen av värmeböljan tycks alltså vara över. Imorgon har SMHI dessutom varnat för ett rejält åskoväder. Mer om det kan du läsa här.